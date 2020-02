În ambulatoriul Secției de Boli Infecțioase a Spitalului din Suceava, persoanele cu vîrsta de peste 40 de ani își pot efectua gratuit teste rapide pentru depistarea hepatitei C. Medicul șef al secției, Monica Terteliu, a declarat că această campanie se adresează în principal persoanelor din grupele de risc. Este vorba despre o serie de cadre sanitare, persoane cu boli cronice, persoane care și-au făcut tatuaje sau piercing fără respectarea strictă a regulilor de igienă specifice și persoane care au făcut hemodializă ori care au avut parteneri sexuali multipli. Lor li se adaugă utilizatorii de droguri intravenos, utilizatorii de cocaină intranazal, nou născuții din mame infectate cu virusul hepatitei C și persoanele care au avut transfuzii de sînge înainte de 1992. Monica Terteliu a subliniat că testele rapide se fac zilnic de luni pînă vineri, în intervalul orar 08.00-15.00, dintr-o picătură de sînge din deget. Rezultatul se obține în aproximativ 5 minute, iar în cazul în care este pozitiv, pacientul este orientat spre teste suplimentare și începerea tratamentului. Testarea rapidă gratuită a început săptămîna trecută, cu personalul din spital și cu persoane care s-au adresat Secției de Boli infecțioase. Din aproape 100 de persoane testate, una a fost descoperită pozitivă. Spitalul de Urgență Suceava are deocamdată 5.000 de teste rapide. Numărul acestora va fi suplimentat dacă vor exista solicitări.