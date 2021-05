Începând de luni, 24 mai, la Direcția de Sănătate Publică Suceava se vor efectua teste Real Time-PCR pentru diagnosticarea COVID-19 la cerere, contra cost. Testele se vor face în laboratorul DSP, în limita capacității și costă 200 de lei. Pentru programări puteți apela cu o zi înainte numărul de telefon 0771-461315. Probele vor fi recoltate de luni până miercuri, în intervalul orar 08.00-09.00, iar rezultatele sunt eliberate în limbile română și engleză în ziua testării pe email sau, după ora 14.00, la sediul DSP.

