Printre multitudinea de servicii medicate existente în cadrul Policlinicii Dorna Medical din Vatra Dornei, se numără și ozonoterapia („terapia durerii”) și acupunctura – practicate cu succes de dr. Veronica Lupu, medic primar Medicină Generală (Specializarea Ozonoterapie și Acupunctură).

Domnul V. G., 44 de ani – un pacient care a suferit acum câteva luni o pareză facială periferică pe partea dreaptă s-a recuperat în proporție de 90 % datorită unui tratament mixt, în cadrul căruia specialista a mizat pe efectele benefice ale acupuncturii, cumulate cu cele ale ozonoterapiei. Pacientul a vrut ca povestea lui să fie împărtășită publicului larg, din recunoștință pentru d-na dr. Lupu, cât și pentru ca alți potențiali pacienți să afle de efectele benefice ale acupuncturii și ale ozonoterapiei.

După trei ședințe de acupunctură, rezultatele nu au întârziat să apară

În urma paraliziei faciale, pacientului i s-au strâmbat nasul și gura (căderea comisurii bucale pe partea dreaptă, cu ștergerea șanțului dintre nas și gură), o deformare la nivelul feței accentuată și de imposibilitatea clipitului și a închiderii ochiului pe partea afectată, lăcrimarea involuntară, senzația de uscăciune la nivelul globului ocular. Aceste repercusiuni i-au influențat pacientului, în mod previzibil, și starea emoțională.

Pacient: „Am venit fără speranță la Cabinetul de Ozonoterapie din cadrul Dorna Medical. Am făcut zece ședințe de acupunctură, după care dr. Lupu a continuat recuperarea prin ședințe personalizate de ozonoterapie (n.n. – mai exact, autohemoterapie/ autohemo mică – o metodă de a administra ozon în mod sistemic în organism. Se colectează între 70 și 120 de mililitri de sânge venos într-un recipient steril, vidat și apoi se amestecă cu o cantitate similară de ozon, după care conținutul – sângele ozonat – este reintrodus în organism, o ședință săptămânal), în urma cărora mă simt excelent!”, povestește V.G.

În prezent, pacientul urmează ședințe de „autohemo mare” pentru a-i crește tonusul și a-i influența în mod optimist starea de spirit, precum și funcționarea optimă a organismului.

Dr. Lupu: „Simptomatologia pe care a avut-o s-a remis 90 la sută, a rămas foarte puțin cu niște spasme la nivelul buzei. Totul a început de la o extracție, după o procedură stomatologică în urma căreia s-a format un chist pe care apoi medicii i l-au rezecat.În urma rezecției, pacientul s-a trezit în dimineața următoare, cu toată partea dreaptă a feței paralizată”.

Din cauza faptului că pacientul a încercat să își găsească soluționarea problemei la mai mulți specialiști, s-a prezentat la Cabinetul de Ozonoterapie din cadrul Dorna Medical abia după două luni de la declanșarea paraliziei faciale.

Pacient: „Eram trimis la neurolog, la O.R.L.-ist, am fost la Suceava, la Iași, am făcut un RMN cranio-facial, în urma căruia mi s-a spus că nu e nimic pe cale nervoasă, ci am depistat adevărata cauză a parezei. Doamna dr. Lupu m-a încurajat, mi-a dat încă o speranță. După a patra ședință de acupunctură am început să resimt primele efecte pozitive, deja pe ultimele trei, le-am simțit la maximum, era evident că mă îndreptam spre vindecare. Eu mă simt foarte bine, am toată încrederea în doamna dr., m-am lăsat pe mâinile d-nei dr. și ceea ce îmi spune, aia fac. Urmez ședințe de întreținere, lunar, și sperăm într-o vindecare totală”.

Pe tot parcursul tratamentului, pacientul a fost îndrumat să își facă și analizele medicale la Laboratorul „Dorna Medical” din Vatra Dornei.

Pacient: „În urma analizelor, am descoperit mai multe afecțiuni, am luat tratament pentru dislipidemie, steatoză hepatică și, în prezent, mă simt excelent!”.

Dr. Lupu: „Este bine și mă bucur că este optimist, are poftă de viață, este un bărbat responsabil, un tată care are grijă de toți cei trei copii, deoarece soția lucrează la Londra ca asistentă medicală. Cei trei copii învață foarte bine, sunt olimpici, practică activități extraccuriculare, iar pacientul are grijă exemplar de toată familia, este independendent, dar mai ales, sănătos!”

Acesta reprezintă doar un caz tratat cu succes în cadrul Policlinicii Dorna Medical de către dr. Veronica Lupu, medic primar Medicină Generală (Specializarea Ozonoterapie și Acupunctură), prim îmbinarea a două terapii folosite cu succes în marile clinici la nivel național, dar, mai ales, internațional.

Ce este ACUPUNCTURA și în ce afecțiuni este recomandată

Acupunctura, ca și alte tehnici de medicină alternativă, susține forța organismului de a se vindeca singur. Fiindcă nu presupune substanțe care pot afecta într-un fel sau altul echilibrul chimic din organism, dar nici tehnici invazive sau bruscarea corpului, acupunctura este indicată indiferent de vârstă, sex sau moștenirea genetică (poate fi combinată cu succes cu medicina clasică și cu tratamentele medicamentoase, dacă afecțiunea presupune acest lucru).

ACUPUNCTURA are efecte vizibile împotriva:

stresului;

oboselii cronice;

durerilor de spate;

durerilor musculare și articulare;

afecțiunilor ginecologice;

afecțiunilor psihice și neurologice.

AVANTAJELE ACUPUNCTURII

– Tratează afecţiuni care răspund insuficient la tratamentul medical clasic;

– Nu are toxicitate sau efecte secundare, cum au aproape toate medicamentele clasice;

– Este în general o metodă rapidă de vindecare;

– Făcută corect, o cură de acupunctură poate ameliora sau vindeca simultan mai multe boli;

– Se adresează şi femeilor gravide (se evită anumite puncte);

– Este foarte utilă în profilaxia bolilor.

OZONOTERAPIA și efectele ei asupra organismului

Nu o dată OZONOTERAPIA a fost echivalată și denumită „terapia durerii”, folosindu-se cu succes în:

hernie de disc (cervicală și lombo-sacrală);

dureri cervicale;

traumatologie sportivă;

artroze;

discopatii;

artrite, tendinite, bursite;

poliartrită cronică;

dureri musculare, fibromialgii, contracturi musculare;

boala Parkinson;

boli autoimune;

boala Alzheimer;

ulcere cornice de gambă;

picior diabetic;

escare;

arsuri;

arterite cu necroze cutanate;

plăgi infectate cu tendința redusă la vindecare;

fistule cutanate;

vene dilatate;

capilare dilatate la picioare, gambe și /sau coapse;

dermatite;

psoriazis;

micoze;

herpes, zona zoster;

cicatrici inestetice, cheloide;

acnee;

plăgi chirurgicale cu tendința redusă la cicatrizare;

veruci profunde etc.

