TVR, sub egida Ministerului Culturii, deschide o nouă serie de emisiuni, dedicată celor care au primit, de-a lungul anilor, titlul de „Tezaur Uman Viu”. Astfel, din data de 12 decembrie, va fi difuzată în cadrul emisiunii „Viața satului” – printre cele mai longevive emisiuni ale Televiziunii Naționale – prima parte care adună 10 portrete ale celor care, făcând dovada caracterului excepțional al performării, transmit un anumit element de patrimoniu imaterial, în forma și cu mijloacele tradiționale nealterate, contribuind, astfel, la asigurarea viabilității acestuia.

Primul portret difuzat este cel al lui Marius Mihuț, din Cihei, județul Bihor, fabricant pasionat de viori cu goarnă și interpret de muzică populară. Urmează apoi cel al lui Szőke Tibor, din localitatea Harale, județul Covasna, dogar de tradiție, meticulos și riguros, așezat și sfătos, care cu mândrie își duce menirea mai departe.

Vom putea urmări în continuare poveștile lui Ioan Pumnea – instructor și interpret popular, Pera Bulz – taragotist, Moise Gavra – meșter cojocar, prelucrarea pieilor și blănurilor, Dorin Cocârţă – dansator popular, Felicia Cuciureanu – horitoare, Traian Davidean – cojocar, Iosif Iepure – păstrător și transmițător al obiceiului Junii din Șcheii Brașovului și Petre Masala – călușar. Mai multe detalii despre activitatea lor aflați pe pagina Ministerului Culturii: http://www.cultura.ro/tezaure-umane-vii.

„Într-o perioadă cu numeroase provocări, Televiziunea Națională și Ministerul Culturii au reușit să pună bazele unui parteneriat care promovează oameni excepționali. Vom avea, inițial, 10 povești de viață pusă în slujba autenticului, tradițiilor nealterate și meșteșugurilor păstrate cu rigurozitate. În mandatul meu am reușit digitalizarea dosarelor fiecărei persoane care a primit, de-a lungul anilor, titlul de Tezaur Uman Viu, iar acum am făcut un pas în plus cu ajutorul TVR. Astfel, ne asigurăm că moștenirea culturală pe care ei o păstrează și transmit mai departe, cu atâta dăruire, are o șansă în plus să ajungă la nepoții noștri”, a declarat ministrul interimar al Culturii Bogdan Gheorghiu.

Mai mult, a fost încheiat și procesul de digitalizare a celor 12 persoane care au primit, anul acesta, titlul de Tezaure Umane Vii. Acum, pe site-ul Ministerului Culturii se regăsesc prezentări detaliate, care includ activitatea desfășurată și meșteșugul pentru care merită atenția noastră, dar și premiile primite de-a lungul vieții. Mai mult, în cadrul fiecărei prezentări sunt incluse linkuri de presă sau cu prezentări video.

Ion Albu, Maria Antoaneta Ciucă, Sorin Ion Giubega, Petru Hașaș, Ioan Moldovan, Cornel Salvador Palladi, Lăcrămioara Pop, Cosana Vinca, Maria Bucin, Ștefan Lupu, Dumitru Ion Tincu și Viorica Tripon fac parte, de anul acesta, din galeria de onoare Tezaure Umane Vii.