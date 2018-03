Lista completă a câștigătorilor

Lungmetrajul ‚The Shape of Water’, regizat de Guillermo del Toro, a primit, duminică noapte, cele mai multe trofee la cea de-a 90-a gală a premiilor Oscar, care a avut loc la Los Angeles, informează telegraph.co.uk. Pelicula s-a impus a patru categorii: ‚Cel mai bun film’, ‚Cel mai bun regizor’, ‚Cea mai bună scenografie’ și ‚Cea mai bună coloană sonoră’.

Printre marii câștigători ai serii s-au numărat și ‚Dunkirk’, regizat de Christopher Nolan, care s-a impus la trei categorii, ‚Three Billboards outside Ebbing, Missouri’, care a obținut două trofee, ‚Blade Runner 2049’, tot cu două premii, și ‚Coco’, care s-a impus tot la două categorii.

La categoria ‚Cel mai bun documentar’ s-a impus producția ‚Icarus’, trofeul pentru ‚Cele mai bune costume’ a fost adjudecat de ‚Phantom Tread’, iar producția ‚Una mujer fantastica’ a obținut premiul categoriei ‚Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleză’.

Și gala Oscarurilor a fost, anul acesta, marcată de campaniile ‚Time s Up’ şi ‚#MeToo’, care sprijină femeile victime ale abuzurilor în diverse domenii de activitate. Deși nu a fost impus un cod vestimenta anume, așa cum s-a întâmplat la gala Globurilor de Aur, multe vedete au purtat insigne privind politica armelor de foc din Statele Unite.

Ceremonia de decernare a prestigioaselor statuete Oscar a fost prezentată de vedeta de televiziune Jimmy Kimmel, pentru al doilea an consecutiv.

Lista completă a câştigătorilor ediției 2018 a galei de decernare a premiilor Oscar:

Cel mai bun film: ‚The Shape of Water’, (Guillermo del Toro)

Cel mai bun regizor: Guillermo del Toro, (The Shape of Water)

Cel mai bun actor în rol principal: Gary Oldman, (Darkest Hour)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand, (Three Billboards outside Ebbing, Missouri)

Cel mai bun actor în rol secundar: Sam Rockwell, (Billboards outside Ebbing, Missouri)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Allison Jenney, (I, Tonya)

Cel mai bun film într-o limbă străină alta decât engleza: ‚Una mujer fantástica’, (Sebastián Lelio)

Cel mai bun lungmetraj de animaţie: ‚Coco’, (Lee Unkrich şi Darla K. Anderson)

Cea mai bună scenografie: ‚The Shape of Water’

Cel mai bun scenariu adaptat: ‚Call Me by Your Name’, (James Ivory)

Cel mai bun scenariu original: ‚Get Out’, (Jordan Peele)

Cea mai bună imagine: ‚Blade Runner 2049’ (Roger Deakins)

Cel mai bun montaj: ‚Dunkirk’

Cea mai bună coloană sonoră: Alexandre Desplat, (The Shape of Water)

Cel mai bun cântec: ‚Remember Me’ (Kristen Anderson – Lopez şi Robert Lopez, pentru ‚Coco’)

Cel mai bun montaj de sunet: ‚Dunkirk’

Cel mai bun mixaj de sunet: ‚Dunkirk’

Cele mai bune efecte vizuale: ‚Blade Runner 2049’

Cel mai bun machiaj/ cea mai bună coafură: ‚Darkest Hour’

Cele mai bune costume: ‚Phantom Thread’ (Mark Bridges)

Cel mai bun scurtmetraj animat: ‚Dear Basketball’, (Glen Keane şi Kobe Bryant)

Cel mai bun scurtmetraj live-action: ‚The Silent Child’, (Chris Overton și Rachel Shenton)

Cel mai bun lungmetraj documentar: ‚Icarus’, (Bryan Fogel si Dan Cogan)

Cel mai bun scurtmetraj documentar: ‚Heaven is a traffic jam on the 405’, (Frank Stiefel)

