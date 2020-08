The Weeknd a scris câtece „terapeutice” după despărțirea de Selena Gomez.

Autorul hit-ului ‘Blinding Lights” a scris mai multe melodii după despărțirea de Selena și a descris întreaga experiență ca fiind „o piesă de artă terapeutică”. „Motivul pentru care a fost atât de scurt, cred că e pentru că nu am avut altceva în plus de spus… în fine… Albumul a fost ca o piesă de artă terapeutică. Și, da, a fost scurt, pentru că doar atât am avut de spus despre această situație.”, a spus The Weekend pentru revista Esquire, conform contactmusic.com.

The Weekend, pe numele real Abel Tesfaye, a început să se întâlnească cu Selena la începutul anului 2017. Cei doi s-au despărțit în în luna noiembrie a aceluiași an.

Prin muzică, The Weekend a sugerat că i-a oferit Selenei un rinichi.

Selena a trecut printr-o operație importantă în 2017 – un transplant de rinichi – din cauza unei complicații a lupusului de care suferă, prietena sa cea mai bună, Francia Raisa, fiind cea care i-a oferit un rinichi.

În piesa ‘Call Out My Name’, muzicianul spune: „’I said I didn’t feel nothing baby, but I lied / I almost cut a piece of myself for your life. (nr. Am spus că nu simt nimic, iubito, dar am mințit/ Aproape am tăiat o bucățică din mine pentru viața ta).”

Și nu este singurul vers care face referire la relația scurtă dar intensă dintre cei doi. The Weekend mai spune, în aceeași piesă: „’Guess I was just another pit stop / ‘Til you made up your mind / You just wasted my time/ We found each other / I helped you out of a broken place / You gave me comfort / But falling for you was my mistake.’ (nr. Probabil am fost doar un punct de oprire/ Până ți-ai dat seama ce simți/ Doar mi-ai irosit timpul/ Ne-am găsit/ Te-am ajutat să te ridici de la pământ/ Mi-ai adus liniște/ Dar a fost o greșeală să mă îndrăgostesc de tine.”