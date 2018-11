Cântărețul The Weekend a anunțat că „în curând” va lansa un nou matetial discografic și a promis că acest nou capitol va fi unul mare, potrivit contactmusic.com.

Starul în vârstă de 28 de ani a lansat recent, în martie anul acesta, EP-ul ‘My Dear Melancholy’, format din șase melodii, dar deja plănuiește lansarea follow-up-ului discului ‘Starboy’, din 2016.

În timpul unei discuții pe care a avut-o cu fanii săi, în timpul unui show pe care l-a susținut în Toronto, săptămâna aceasta, artistul canadian a spus, conform sursei citate: „Vreau să vă anunț că aceste două zile petrecute în Toronto… nu am mai fost atât de inspirat de ani de zile. Sincer vă spun. Vreau să fiți primii care află, chiar acum lucrez la noul meu album. ‘Chapter 6’ va apărea în curând!”

Mai târziu, după discuția cu fanii, a mai făcut câteva comentarii pe marginea acestui subiect pe Twitter. El a scris, potrivit ContactMusic: „Unele capitole sunt mai mici decât altele, nu și acesta care vine, totuși…”

Până acum, muzica i-a adus lui The Weekend o mulțime de fani din toată lumea, dar și din rândul celebrităților. Barbra Streisand a mărturisit că piesele sale ‘Don’t Lie To Me’ și ‘The Rain Will Fall’ au avut ca sursă de inspirație cântecul starului ‘Starboy’. „Trebuie să fi fost niște premii… nici măcar nu am înțeles din prima versurile. Dar vibe-ul a fost fantastic. Ador cum sună melodia asta. Mi-am spus prima dată când am auzit-o: ‘Este foarte cool!’.”, a spus cântăreața, după ce a ascultat piesa pentru prima dată, potrivit aceleiași surse.