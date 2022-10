La doar 25 de ani, Theo Rose e pe val! Pare că numele ei este sinonim cu succesul. Are parte de multă acţiune atât ca solistă, cât şi ca actriţă. Debutul din serialul „Clanul” a fost apreciat, aşa că personajul ei a fost păstrat în poveste. Theo a mărturisit, în exclusivitate pentru Click!, că a început filmările pentru cel de-al doilea sezon. Şi dezvăluie noutăţi şi despre relaţia cu iubitul ei regizor, Anghel Damian (31 de ani).

„Sunt foarte bine şi mă bucur mult. Mă aşteptam ca serialul «Clanul» să aibă acest succes, pentru că s-a muncit enorm. Avem parte de o echipă foarte mişto, de oameni extraordinari şi foarte pricepuţi în ceea ce fac. Personajul meu e o fată cu mult curaj şi care urmăreşte să ştie adevărul, în permanenţă. Îmi place mult personajul ăsta şi mă bucur, totuşi, că există asemănări între mine şi ea – Vera. Îmi place foarte mult că are şi latura asta de fată crescută pe stradă, care a învăţat, cumva, golăneala, de nevoie. Că a trebuit să se descurce în nişte situaţii-limită. Iar chestia asta mă ajută să mai dau şi din Theo Rose afară”, a mărturisit Theo, în exclusivitate pentru Click!

