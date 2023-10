Theo Rose – așa cum este cunoscută de public, Theodora Maria Diaconu pe numele său real, în vârstă de 26 de ani, dă dovadă de multă interacțiune în social media, notează click.ro. Postează zilnic în online și își ține la curent fanii ei cu întâmplări de pe platourile de filmare, din trafic, sau de acasă, locul în care petrece destul de mult timp încă de când a devenit mamă. Recent, artista le-a dezvăluit fanilor său că se confruntă cu o afecțiune mai ciudată: „alergia săracului”.

Cântăreața este o persoană destul de energică, așa cum s-a „prezentat” încă de la începutul carierei sale. Plină de un umor ieșit din comun și carismă, Theo reușește mereu să-și surprindă fanii în cele mai amuzante moduri, așa cum s-a întâmplat și de data aceasta.

„Am o chestie, mi-e foame, n-am mâncat până la ora asta și acum mi-am comandat. Ce am mâncat? Zacuscă de vinete, cartofi cu brânză și pâine d-aia caldă, și am mâncat. Am mâncat mai mult decât trebuia să mănânc. A fost atât de bun de am mâncat mult, mult. După ce am mâncat am început să strănut obsesiv, de 20 de ori, dar rău. Mi s-a mai întâmplat asta. Tot după ce am mâncat mai mult decât aveam nevoie. Concluzia mea este că am alergia săracului. Adică corpul meu nu înțelege această senzație de sațietate, nu o poate tolera”, a explicat Theo Rose, pe Instagram, conform sursei citate.

