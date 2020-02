Românii care doresc să sărbătorească Luna Iubirii și să se relaxeze în compania partenerilor pot beneficia de pachetele speciale pregătite de cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa. Potrivit reprezentanților complexului termal, pe 14 februarie și în zilele care urmează până la Dragobete pe 24 februarie, sunt așteptate mii de cupluri. Astfel, vizitatorii Therme se pot bucura de o experiență unică care include piscinele cu ape termale, saune, cocktailuri, fotografii subacvatice și cină romantică. Mai mult, cuplurile care decid să își sărbătorească iubirea într-o atmosferă exotică și vizitează complexul termal în perioada 14 – 24 februarie, vor primi cadou un voucher de reducere valabil în ziua aniversării lor, pentru următoarea vizită la Therme.

“În fiecare an, înainte de Ziua Îndrăgostiților, cuplurile din lumea întreagă se împart în două tabere. O parte se ocupă de organizare și cealaltă așteaptă să fie impresionată. La rândul ei, prima tabără se împarte în cei care an după an urmează aceeași rețetă – o cină romantică și un cadou, apoi cei care doresc să surprindă cu fiecare aniversare. În oricare dintre tabere ai fi, la Therme te așteaptă o listă întreagă de experiențe senzoriale și activități speciale pentru cupluri, disponibile timp de 10 zile, începând cu 14 februarie. Ne dorim ca fiecare cuplu care ne trece pragul să rămână cu amintiri de neuitat: un melanj perfect între o ieșire la un restaurant și o mini-vacanță într-o țară exotică, cu plaje și grădini de palmieri, toate la un preț accesibil” a declarat Andrada Șeitan, Chief Communications Officer, Therme București.

Cei care vor să aibă parte de o zi de relaxare alături de persoana iubită, cu ocazia Zilei Îndrăgostiților, a Dragobetelui sau în intervalul dintre cele două sărbători, se vor putea bucura de numeroase activități și de meniuri speciale, la restaurantele din incinta complexului termal.

În zonele The Palm, Elysium și Galaxy, cuplurile se vor putea răsfăța în piscinele cu ape minerale și în saunele tematice și vor avea de ales dintre cele peste 40 de activități zilnice incluse în tariful de acces: terapii wellness, ritualuri Aufguss cu uleiuri esențiale speciale, sesiuni de peeling, yoga, pilates, relaxare sub palmieri în cea mai mare grădină botanică de interior din Europa, petreceri în piscină sau concerte live. O zi perfectă în doi va fi desăvârșită de o cină romantică la unul dintre restaurantele situate în incinta complexului și de un cocktail savurat la barurile din piscină. Therme București a pregătit meniuri speciale pentru această perioadă, care includ atât prânzul sau cina, cât și deserturi delicioase și cocktailuri.

Meniurile au fost atent gândite, ținând cont că cina romantica rămâne în topul activităților preferate de Ziua Îndrăgostiților, în România. Astfel, conform statisticilor furnizate de Google Trends, referitoare la interesul căutărilor care au inclus termenii “restaurant”, “city break”, “wellness”, “cadou” și „flori”, cele mai multe căutări în perioada 1 – 28 februarie 2019 au fost pentru restaurante și florării. Acestea au atins un vârf în preajma Zilei Îndrăgostiților și au fost urmate de sintagme care includeau cuvintele city break și wellness.

O amintire unică, de pus în album

În perioada 14-16 februarie, odată cu vizita la Therme, cuplurile vor avea ocazia să adauge în colecția lor o fotografie cu totul specială: underwater kiss photo!

Cei care doresc să-și declare iubirea față de cineva drag care nu a putut să îi fie alături de Ziua Indrăgostiților, la Therme vor găsi cărți poștale pe care trebuie doar să le completeze și să le plaseze în cutia de scrisori disponibilă în zona The Palm.

Despre Therme București

Therme este cel mai mare centru termal de wellness, relaxare și entertainment din Europa, construit greenfield. Situat la doar 10 minute de agitația orașului, Therme își propune să transforme o zi obișnuită din viața clienților săi într-o zi de vacanță. Împărțit în trei zone distincte, Galaxy, The Palm și Elysium, centrul are capacitatea de 4.000 de persoane simultan, la interior, și oferă experiența unei vacanțe complete, indiferent de vârstă sau preferințe. De la lansare, în ianuarie 2016, și până în prezent, Therme București a beneficiat de extinderi succesive și noi investiții. De la extinderea restaurantelor, noi terase, noi servicii, un nou corp Galaxy Relax și până la amenajarea celei mai mari plaje urbane din Europa, Sands of Therme, care se întinde pe 30.000 mp. În ianuarie 2019, Therme a lansat un nou concept de restaurant & lounge, inspirat de viața exploratorului Alexander von Humbold.

