Thomas Cranmer era cu totul diferit de celebrul său predecesor, Thomas Becket. Amândoi au servit regi pe care îi chema Henric și au dobândit cea mai înaltă funcție ecleziastică britanică, aceea de arhiepiscop de Canterbury. Totuși, dacă Becket a murit ca un martir apărând Biserica de puterea regelui, Cranmer a murit și el ca un martir, dar apărând autoritatea regală asupra Bisericii.

Cranmer credea cu sinceritate în puterea regală. Pentru Henric al VIII-lea a fost un ministru perfect, ajutându-l să încheie două divorțuri, promulgând „Legile Trădării” și, în general, acționând pentru sporirea autorității regelui. Henric a murit în 1547, dar Cranmer și-a păstrat influența în timpul scurtei domnii a lui Eduard al VI-lea.

Când Eduard a murit la 15 ani, după doar șase ani de ședere pe tron, Cranmer a respectat dorința monarhului muribund și a susținut-o pe Lady Jane Grey la succesiune. Dar când Maria Tudor cea Sângeroasă a câștigat tronul, Cranmer a fost judecat și condamnat pentru trădare, din cauza sprijinului acordat lui Lady Jane Grey, și pentru erezie, din cauza legilor sale antipapale din ultimii 20 de ani.

Condamnat la moarte, la început Cranmer s-a dezis de faptele deerezie, dar când i s-a cerut să-și repete dezicerea în public, a refuzat, retractându-și spusele. Pentru acest afront adus adevăratei Biserici, el a plătit prețul suprem, moartea prin ardere pe rug.

În timp ce flăcările îl înghițeau, Cranmer a întins mâna dreaptă care semnase hârtiile de dezicere, spunând: „Asta e mâna care a scris acele lucruri, prin urmare ea trebuie să fie prima care suferă pedeapsa”. Apoi, spre groaza celor veniți să asiste, a lăsat-o pradă flăcărilor.

Și astfel, în chinuri groaznice, a murit arhiepiscopul care, mai mult decât orice alt om, a clădit Biserica Angliei.

Geo Alupoae, critic de teatru