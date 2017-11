Sindicatele din învățământul sucevean au înregistrat Contractul Colectiv de Muncă, anunță președintele ”Pro-Educația”, Traian Pădureț. Acesta atrage atenția că apar prevederi negociate în plus față de contractul național privind programul de lucru flexibil și acordarea de tichete cadou.

Traian Pădureț precizează că, pe 17 octombrie, a fost înregistrat Contractul colectiv de muncă la nivelul grupului de unități ale Inspectoratului Județului Suceava. Înregistrarea CCM s-a făcut la Ministerul Consultării Publice si Dialogului Social ( MCPDS). ”Față de CCM Unic la Nivel de Sector de Activitate Învățământ Preuniversitar s-a reușit negocierea unor prevederi în plus, iar alte prevederi din contractul la nivel național au fost explicitate, în așa fel încât să nu mai fie interpretabile la nivel de unități de învățământ”, arată liderul UJS ”Pro-Educația”. Potrivit acestuia, printre prevederile negociate în plus sunt cele privind acordarea de tichete cadou la începutul anului școlar, 5 octombrie, Ziua Internațională a Educației, 1 Decembrie, Crăciun, 1 martie, 8 martie, Paște, 1 mai, 1 iunie și 5 iunie, dar și de Ziua Națională a Învățătorului.

”Conducerea unităților școlare, ordonatorii principali de credite sunt obligați să respecte atât prevederile contractului colectiv de muncă la nivel național, cât și ale contractului colectiv de muncă la nivel județean. Prin faptul că la nivel județean este asumat și de către ISJ Suceava, sperăm că nu vor mai fi probleme în respectarea prevederilor de către conducerea unităților școlare”, spune Traian Pădureț. La nivel național există un singur contract colectiv de muncă sectorial – cel din învățământ, iar la nivel județean contractele colective de muncă se pot număra pe degetele de la o singură mână, a mai menționat liderul ”Pro-Educația” Suceava.