La TIFF.22, programul din Piața Unirii Open Air va aduce în fața publicului documentare-portret, comedii trăsnite și filme de acțiune, cea mai nouă extravaganță a lui Wes Anderson, dar și o seară dedicată unei povești clasice de dragoste.

Biletele pentru filmele din Piața Unirii, dar și pentru alte evenimente TIFF.22 au fost puse în vânzare online – https://tiff.eventbook.ro/

Vineri, 9 iunie, Confort nordic (Northern Comfort, Islanda / Marea Britanie / Germania, 2023) va deschide TIFF.22. Regizată de cineastul islandez Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, comedia urmărește un grup de londonezi care încearcă să scape de frica de zbor participând la un curs exclusivist ce îi catapultează într-o aventură turbulentă cu consecințe dintre cele mai hilare. Filmul va fi proiectat în prezența actorului britanic Timothy Spall, care va primi Premiul pentru Întreaga Activitate la Gala de Deschidere TIFF.22. Alături de Timothy Spall, la Gala de Deschidere a festivalului vor participa și regizorul Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, dar și actrița engleză de teatru și film Lydia Leonard (The Crown, Ten Percent).

Thrillerul Kompromat (r. Jérôme Salle, Franța, 2022), un tur de forță rece și cinic din care nu pare să existe scăpare, va fi proiectat sâmbătă, 10 iunie. Un diplomat francez care lucrează în Siberia este arestat pentru pornografie infantilă și aruncat în închisoare. Inspirat din fapte reale, filmul urmărește încercările eroului de a evada, în condițiile în care guvernul propriei țări pare că l-a abandonat. „Kompromat este unul dintre acele filme care te face să intri imediat pe internet pentru a afla cât de mult adevăr se găsește în incredibila, dar foarte plauzibila-i poveste. Răspunsul va fi: destul de mult”, titrează Wall Street Journal. Kompromat este distribuit în România de Independența Film.

Ultima noapte (The Last Night of Amore, r. Andrea di Stefano, Italia, 2023) este un action sofisticat despre un polițist care n-a tras niciun foc de armă în întreaga lui carieră, convins să facă o favoare unui lider mafiot în ultima sa noapte înainte de pensionare. „Demult n-am mai văzut un thriller atât de elegant”, a titrat Screen International după Berlinala din acest an despre filmul care-l are drept protagonist pe popularul actor italian Pierfrancesco Favino. Andrea di Stefano este cunoscut deopotrivă pentru cariera lui de actor, dar și pentru debutul în regie cu Escobar: Paradisul pierdut. Ultima noapte va fi proiectat duminică, 11 iunie, și va fi distribuit în România în vara aceasta de Bad Unicorn.

Bazat pe fapte reale, dar livrat în stilul imposibil de stăpânit al regizorului Fatih Akin, este și Rheingold (Germania, 2022). „Un film biografic antrenant ce dovedește clar că viața bate filmul” (Screendaily), Rheingold condensează în două ore electrizante parcursul sinuos al rapperului Xatar, celebru în Germania pentru muzica sa, în special pentru primul album pe care l-a scris în închisoare. Xatar, pe numele lui adevărat Giwar Hajabi, co-semnează scenariul, alături de Akin. Proiecția va avea loc luni, 12 iunie. Rheingold este distribuit în România de Transilvania Film.

Documentarul Patrick și balena (Patrick and the Whale, r. Mark Fletcher, SUA, 2022) este o nemaivăzută aventură în Marea Caraibelor, pe urma cașalotului Dolores. Celebrul fotograf și explorator marin Patrick Dykstra își propune imposibilul: să comunice și să lege o prietenie cu acest animal gigantic, extrem de inteligent și misterios. Ceea ce rezultă este nu doar o percutantă lecție de viață, ci și un festin vizual făcut parcă pentru ecranul uriaș din Piața Unirii. Printre producătorii acestui documentar se regăsește Alexander Nanau, regizorul român nominalizat la Oscar pentru Colectiv. Filmul va fi proiectat marți, 13 iunie.

Considerat unul dintre cele mai bune filme ale secolului XX, Casablanca (r. Michael Curtiz, 1942) va putea fi văzut și, cel mai probabil, revăzut miercuri, 14 iunie, la peste 80 de ani de la lansare, într-o splendidă copie restaurată. Recompensat cu trei premii Oscar, inclusiv pentru cel mai bun film, Casablanca îi aduce împreună pe Humphrey Bogart și Ingrid Bergman într-una dintre cele mai cunoscute și frumoase povești de dragoste ale tuturor timpurilor, care în mod normal nu mai are nevoie de nicio altă prezentare. Proiecția marchează oficial aniversarea de centenar a studiourilor Warner, care au produs această capodoperă iconică.

Încă două lozuri (România, 2023) este continuarea comediei de succes Două lozuri, regizată independent de același Paul Negoescu acum șapte ani. Fără a deconspira despre ce lozuri e vorba de data asta, cert este că ne vom reîntâlni nu doar cu cei trei actori din primul film (Dorian Boguță, Dragoș Bucur și Alexandru Papadopol), ci și cu faimoasa mașină… albă (sau neagră?). „Pentru campania de promovare din 2016, noi am făcut o mașină pe care am dat-o premiu la concurs și care a fost câștigată, după care am înțeles că a fost vândută și răsvândută. Pentru filmul ăsta am găsit proprietarul, care s-a bucurat foarte mult și a zis că mașina este intactă. Așadar patru personaje se regăsesc și aici: noi trei și mașina”, spune Dorian Boguță. Din distribuție mai fac parte Ilona Brezoianu și Alex Gavrilescu. Încă două lozuri va fi urmărit în premieră mondială joi, 15 iunie, în prezența întregii echipe.

Tot în premieră mondială poate fi văzut și cel mai nou film al regizorului Tudor Giurgiu, documentarul Nasty (România, 2023), care face portretul lui Ilie Năstase, una dintre cele mai complexe și nonconformiste figuri din istoria tenisului profesionist. Prin senzaționale imagini de arhivă, dar și interviuri exclusive cu protagonistul, prieteni, experți în sport, foști adversari și legende ale tenisului precum Rafael Nadal, Bjorn Borg sau John McEnroe, filmul explorează suișurile și coborâșurile din cariera acestui showman unic, controversele care l-au înconjurat la tot pasul și impactul pe care l-a avut asupra sportului alb. Ilie Năstase va fi prezent pe 16 iunie în Piața Unirii la premieră.

Mon crime (Franța, 2023), cea mai recentă producție a veneratului regizor François Ozon, încheie o trilogie din care fac parte 8 femmes și Potiche, și va fi proiectată sâmbătă, 17 iunie. Cu o distribuție plină de grei ai filmului francez (Isabelle Huppert, Fabrice Luchini, Dany Boon și André Dussollier) și cu acțiunea plasată în anii ‘30, comedia retro urmărește o actriță care capătă notorietate după ce este achitată de crimă pe motiv de autoapărare. Distribuit în România de Independența Film, Mon crime aduce pe ecran „un mix de ironie jucăușă și energie cinefilă, învăluite într-o atmosferă lejeră care însă lasă loc și înțelepciunii acide. Cu siguranță va atrage un public larg”, a titrat site-ul de film Cineuropa.

Programul din Piața Unirii se încheie spectaculos, duminică, 18 iunie, cu ceea ce poate fi numită „captura” acestei ediții: Asteroid City. Noul film semnat de inclasabilul Wes Anderson aterizează la TIFF imediat după premiera în selecția oficială de la Cannes și are o distribuție stelară, cu Tom Hanks, Scarlett Johansson și Jason Schwartzman în rolurile principale. Acțiunea acestei comedii romantice SF se petrece în anii ’50 într-un oraș american din deșert, unde elevii participanți, alături de părinții lor, la o conferință de astronomie, asistă la câteva evenimente ciudate care vor schimba pentru totdeauna cursul istoriei și al omenirii.

În fiecare seară de la 21.45, în Piața Unirii sunt așteptați 3000 de spectatori.