Lucrători din cadrul Poliției orașului Siret au oprit pentru control pe DN 2 – E 85 autoutilitara condusă de o femeie de 63 de ani din comuna Dorneşti, ocazie cu care într-o poșetă de culoare neagră aflată după scaunul din stânga față s-au găsit 80 pachete cu țigări de proveniență extracomunitară.

Întreaga cantitate de 80 pachete cu țigări în valoare de aproximativ 1040 lei a fost ridicată în vederea confiscării și continuării cercetărilor.

În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracțiunii de „contrabandă”, ce va fi soluţionat procedural.

