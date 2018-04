Polițiștii suceveni au confiscat câteva sute de țigări fără acte din două chioșcuri din Bazarul Sucevei. Potrivit unui comunicat de presă al Poliției Suceava, în cursul zilei de sâmbătă, Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Suceava a organizat o acțiune pe raza județului pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile și a comerţului neautorizat.

În total au fost verificate 23 de societăţi comerciale, întreprinderi individuale și persoane fizice autorizate. În cadrul acțiunii au fost constatate cinci infracţiuni și au fost aplicate 26 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 45.000 lei. De asemenea, au fost confiscate bunuri în valoare de 20.750 lei.

Poliția Suceava a transmis că în cadrul acțiunii a fost identificată în Centrul Comercial Bazar din Suceava o localnică, de 42 de ani, care vindea diferite bunuri de uz gospodăresc, în chișcul acesteia fiind găsite 1820 bucăți de țigări de proveniență extracomunitară și „Duty-Free” fără documente legale. Țigările în valoare de circa 1.100 lei au fost confiscate, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

La un alt chioșc din bazarul Sucevei, polițiștii au mai găsit, la un bărbat de 61 de ani, țigări ascunse în mai multe cutii din carton. În total, polițiștii au găsit 238 pachete cu țigări de proveniență extracomunitară și „Duty-Free” fără documente legale. Țigările în valoare de circa 2.900 lei au fost confiscate, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.

Alte câteva sute de pachete de țigări au fost confiscate și din bazarul din Rădăuți, de la un localnic în vârstă de 43 de ani. Acesta vindea produse industriale, dar sub taraba cu mărfuri și în incinta chioşcului avea depozitate 419 pachete cu ţigarete de contrabandă, bunuri despre care acesta a declarat că le-a achiziționat de la persoane necunoscute. Țigările în valoare de circa 4.800 lei au fost confiscate, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă.