Sâmbătă, polițișii suceveni au confiscat câteva mii de pachete de țigări de contrabandă în urma unei percheziții în casa unei femei din Gura Humorului în vârstă de 53 de ani. În urma percheziției s-a constatat faptul că aceasta deţinea ilegal cantitatea de 5.428 pachete de ţigarete de provenienţă extracomunitară şi DUTY FREE, introduse ilegal în țară.

În urma probatoriului administrat a fost dispusă reţinerea pentru 24 de ore a femeii de 53 de ani, care a fost încarcerată în arestul I.P.J. Suceava.

Ţigările în valoare de 73.278 lei au fost confiscate de poliţişti, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul comiterii infracţiunii de „contrabandă”.