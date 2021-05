Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Câmpulung Moldovenesc – Secția 14 Poliție Rurală Vama, au obținut o informație privind depozitarea unor colete cu țigari de contrabandă la o casă din comuna Moldovița.

Polițiștii au descins la adresa respectivă și au identificat și confiscat 32.238 pachete cu țigarete (644.760 bucăți țigarete). S-a constatat că țigările au fost aduse la casa bătrânească de către ginerele proprietarilor, însă din informațiile obținute s-a constatat că acesta este doar depozitarul țigaretelor, pentru a nu crea suspiciuni cu privire la identitatea adevăraților proprietari, respectiv doi bărbați de 26 și 28 de ani, ambii cu activități ilicite în sfera contrabandei cu țigări.

La data de 10.05.2021, cauza în care se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, a fost preluată de lucrătorii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale.

Cu ocazia activităților de cercetare și investigare efectuate, s-a reușit identificarea și probarea activităților infracționale ale autorilor, care în data de 05.05.2021 au transportat și depozitat la o locuință din comuna Moldovița, cantitatea de totală de 32.238 pachete cu țigarete de proveniență extracomunitară, valoarea estimată a acestora fiind de circa 400.000 lei.

Față de suspecți, un bărbat de 28 ani și un alt bărbat de 26 de ani, ambii din com. Moldovița, s-a luat măsura preventivă a reținerii pentru o perioadă de 24 ore, urmând ca în cursul zilei de 11.05.2021, aceștia urmând să fie prezentați Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc.

Cercetările sunt continuate de către lucrătorii de poliție judiciară din cadrul S.I.C.E – Biroul de Combatere a Fraudelor Vamale, sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung Moldovenesc în vederea stabilirii întregii stări de fapt din jurul activităților infracționale, precum și în vederea tragerii la răspundere a tuturor persoanelor implicate.