Sâmbătă, 11 septembrie a.c., în jurul orei 15.00, Polițiștii de frontieră din Vicovu de Sus au observat mai multe persoane și un autoturism de teren în apropierea frontierei de stat spre interiorul țării. La vederea polițiștilor de frontieră, persoanele au fugit spre teritoriul statului vecin, iau autovehiculul a pornit în mare viteză spre interiorul țării.

Potrivit unui comunicat, imediat, au fost informate autoritățile de frontieră ale statului vecin despre caz, în vederea cercetării în comun a cazului.

Ulterior, în zona respectivă, la aproximativ 50 de metri de linia de frontieră, a fost descoperit un colet cu țigări. Acesta a fost transportat la sediul sectorului Poliției de Frontieră, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 500 pachete cu țigări provenite din Belarus.

Întreaga cantitate de țigări, în valoare de 5.850 lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă și trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum și pentru documentarea întregii activități infracționale.