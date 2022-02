O femeie din Straja s-a trezit în curte cu un colet plin cu țigări de contrabandă căzut din cer. Speriată a sunat la 112 iar cazul a fost rezolvat. Coletul a fost transportat cu o dronă care s-a defectat și a căzut în curtea femeii. Cazul a fost făcut cuncoscut de sindicaliștii de la Europol pe pagina lor de facebook. ”Nu este un colet trimis de curier, nici un cadou primit de la cei apropiați și nici rușii nu au anunțat că a început războiul, ci este un pachet burdușit cu țigări. S-a întâmplat în această dimineață în localitatea de frontieră Straja din județul Suceava acolo unde o femeie s-a trezit în curtea casei cu un troler plin cu țigări și o dronă, la numai un kilometru de frontiera cu Ucraina. Speriată, femeia a sunat la 112, anunțând prezența acestor obiecte în gospodăria sa. Cazul a fost preluat de polițiștii din cadrul Poliției Vicovu de Sus. Contrabanda este un stil de viață pentru unii, iar pentru alții o afacere la frontiera de nord a României. Numai anul trecut colegii noștri polițiști de frontieră au reţinut în vederea confiscării aproximativ 4 milioane pachete cu ţigări, în valoare de aproximativ 50 milioane lei”, au postat pe pagina de socializare sindicaliștii de la Europol.

