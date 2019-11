Ieri, polițiștii de frontieră suceveni au capturat mai multe colete care conțineau aproximativ 10.000 de pachete cu țigări de proveniență ucraineană, în valoare de 117.000 de lei. Coletele au fost descoperite ascunse sub o stivă de cherestea, pe un teren din Costileva-Ulma. Sînt efectuate verificări pentru identificarea contrabandiștilor și tragerea lor la răspundere.

, 8.0 out of 10 based on 1 rating