În ziua de 11 mai polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – B.C.F.V., au acţionat pe linia prevenirii şi combaterii activităţilor ilicite din sfera traficului cu produse accizabile și a comerţului neautorizat, ocazie cu care au fost verificate 5 societăți comerciale și confiscate 3.520 țigarete în valoare de 3.344 lei.

