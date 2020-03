Polițiștii de frontieră din cadrul ITPF Sighetu Marmației au confiscat, în urma unei acţiuni desfășurate pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate, peste 16.300 pachete cu țigări de proveniență ucraineană. Ţigările în valoare de aproximativ 191.000 lei au fost ridicate în vederea confiscării, iar un autoturism folosit în activitatea infracţională a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Ieri, 22 martie a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava – ITPF Sighetu Marmației a avut loc o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări de proveniență ucraineană, în zona de responsabilitate.

Drept urmare, lucrătorii noștri s-au deplasat la un imobil de pe raza localității Falcău, jud. Suceava, unde cu acordul proprietarul imobilului au intrat în curte și au descoperit în garaj un autoturism marca Kia Sorento, înmatriculat în Marea Britanie, încărcat cu țigări de proveniență ucraineană.

S-a luat măsura conducerii autoturismului cu țigări la sediul instituției unde în urma inventarierii baxurilor a rezultat cantitatea de 16.320 pachete cu ţigări, de diferite mărci, de provenienţă ucraineană.

Întreaga cantitate de țigări, în valoare de peste 190.944 lei, a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul folosit în activitatea infracţională, în valoare de 4.000 lei, a fost indisponibilizat la sediul S.T.P.F. Suceava.

În cauză, se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de contrabandă, precum și pentru depistarea tuturor persoanelor implicate și a documentării întregii activități infracționale.

Cercetările sunt continuate sub directa supraveghere a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți, urmând ca la final să fie luate măsurile legale ce se impun.