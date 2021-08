În cursul zilei de sâmbătă, de 28 august a.c., la nivelul Serviciului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Suceava – I.T.P.F. Sighetu Marmaţiei a fost declanşată o acţiune pe linia combaterii contrabandei cu ţigări în zona de responsabilitate. Astfel, în jurul orei 8.30, polițiștii de frontieră au identificat pe comunicaţia Nisipitu –Lupcina, un autoturism marca Audi A4, înmatriculat în România. Polițiștii au efectuat semnalele regulamentare pentru oprirea acestuia, moment în care șoferul autoturismului a frânat brusc, a abandonat maşina şi a fugit.

Imediat, poliţiştii de frontieră au efectuat somațiile legale prin voce, dar persoana în cauză nu s-a supus şi a fugit în pădure.

În urma verificării autoturismului, s-a constatat că în acesta se aflau ţigări de contrabandă, fapt pentru care au fost transportate la sediul poliției de frontieră, unde, în urma inventarierii a rezultat cantitatea de 6.960 pachete cu țigări, de proveniemţă Duty-Free.

Întreaga cantitate de ţigări în valoare 81.432 lei a fost ridicată în vederea confiscării, iar autoturismul marca Audi A4 în valoare de 15.000 lei a fost indisponibilizat în vederea continuării cercetărilor.

Mai mult de atât, în urma verificărilor efectuate s-a constatat faptul că numărul de înmatriculare al maşinii folosite în activitatea infracţională aparţine unui autoturism radiat din circulaţie.

„În cauză, poliţiştii de frontieră efectuează cercetări sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de: contrabandă în formă agravantă şi conducerea unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare, precum şi pentru identificarea tuturor persoanelor implicate şi documentarea întregii activități infracționale”, a transmis Poliția de Frontieră.