Poliţiştii de frontieră din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmației au descoperit și confiscat, în urma unei acțiuni specifice desfăşurate în zona de competenţă, aproximativ 24.000 pachete cu țigări, în valoare de peste 280.500 lei. Deoarece contrabandiştii nu s-au supus somațiilor legale, poliţiştii de frontieră au folosit armamentul din dotare, fiind trase zece focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale.

În cursul nopţii de joi spre vineri la nivelul Sectorului Poliției de Frontieră Vicovu de Sus, judeţul Maramureş, a fost declanșată o acțiune pe linia combaterii contrabandei cu țigări, în zona de competență. Astfel, în jurul orei 02.40, polițiștii de frontieră au observat mai multe persoane care transportau colete voluminoase de la frontiera de stat către interiorul țării, pe direcţia localităţii Bilca.

Polițiștii au acționat pentru reținerea persoanelor în cauză, dar în momentul în care acestea au observat echipajul poliției de frontieră au abandonat coletele și au fugit.

Deoarece persoanele nu s-au supus somațiilor legale prin voce, oamenii legii au tras zece focuri de avertisment în plan vertical, cu respectarea prevederilor legale, însă nici de această dată persoanele nu s-au oprit și s-au întors pe teritoriul ucrainean.

Imediat, poliţiştii de frontieră au informat autorităţile de frontieră ucrainene despre eveniment, concomitent cu cercetarea şi verificarea zonei, fiind descoperite mai multe colete cu țigări.

Coletele au fost duse la sediul sectorului unde, în urma inventarierii, a rezultat cantitatea de 23.990 pachete cu țigări, de proveniență duty-free, în valoare de 280.683 lei.

Întreaga cantitate de ţigări a fost ridicată în vederea confiscării, iar în cauză se efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de contrabandă în formă agravantă şi trecere frauduloasă a frontierei de stat, precum și pentru depistarea persoanelor implicate şi a documentării întregii activități infracționale.