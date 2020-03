Tily Niculae, actrița cunoscută din serialul „La Bloc” (PRO TV, 2002), se pregătește în aceste zile să-și aducă pe lume al doilea copil, pe Răducu. Din păcate, planurile lui Tily Niculae au fost date peste cap din cauza pandemiei de coronavirus care a închis mai multe spitale, printre care și maternitatea privată unde avea programată nașterea prin cezariană, potrivit click.ro.

Tily Niculae s-a speriat de ce se întâmplă în lume și a publicat un mesaj pe rețele de socializare. „Sofia vrea să descopere vaccinul pentru COVID-19, iar eu NU clachez. Între timp, eu trec de la plâns, la ras. M-a emoționat maxim un mesaj. De ieri și până azi nu am dormit. Am simțit într-un fel că lucrurile o iau razna. Pentru că oricât aș «urla» aici, nu am cum să opresc INCONȘTIENȚA unora. O gravidă a blocat și închis sistemul MEDLIFE. Nu vă zic când urma să nasc, că îmi cade părul din cap. Ca mine, alte mame. Ca noi, alți părinți, frați, surori-cadrele medicale. Care au fost expuse cu bună știință. Nu am cum și nu voi uita vocea medicului de azi de dimineață. Aș putea spune că sunt în pom. Dar eu zic – încă rămân în echilibru. Pentru că, în acest moment, doar această opțiune o AM!: #RĂDUCU, SĂ ȘTII CĂ SUNTEM BINE! Ascultă de mami că E BINE! Nu avem sigur nici spital, nici medic. Dar tu ține-te bine de mine că ești în siguranță!”, a spus Tily Niculae pe rețelele de socializare, semn că situația nu este extraordinară pentru actrița care urmează să nască, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/tily-niculae-nu-are-unde-sa-nasca-spitalul-ales-de-actrita-blocat-de-coronavirus