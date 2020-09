Artista de muzică populară si de petrecere, Simona Ruscu se bucura de viata mai mult ca niciodata. Lanseaza un nou proiect de muzica balcanica, iar prima piesa din cadrul acestui proiect are un mesaj profund, in urma caruia, spera ea, oamenii sa pretuiasca mai mult viata.

„Imi doresc de mult timp acest proiect muzical, deoarece ma regasesc in stilul balcanic, dar mai ales imi plac ritmurile care ma fac sa dansez indiferent de starea mea. Fiind prima melodie din proiect, intituleaza mesajul principal, si anume ca viata e pe primul loc. Anul acesta traim o noua realitate, si desi nu ma mai intalnesc fizic la evenimente cu oamenii, din cauza restrictiilor, macar pot aduce un plus de distractie in fiecare casa, la fiecare petrecere, fie ea si mai restransa. Imi place sa raspandesc stare de bine in jurul meu, si nu stiu cum as putea face asta altfel, decat prin muzica. Totodata cred ca viata este pretioasa, iar noi, oamenii, trebuie sa respectam toate indicatiile impuse de autoritati pentru a trece cu bine de perioada grea prin care trecem cu totii.”, spune Simona Ruscu.

Pentru evenimente, Simona Ruscu colaborează cu formația Balkan Friends (un mix de sârbi și români), axându-se pe muzica populară și de petrecere din toate zonele țării. Au cântat și vor mai cânta și în străinătate, pentru românii de pretutindeni. (atunci cand se vor reduce restrictiile in vigoare).

Link videoclip: https://www.youtube.com/watch?v=25iViwqF13Q