A doua editie a Classix Festival a avut loc la Iasi, in perioada 14-18 martie 2021 si dupa o lunga pauza din viata culturala si concertistica a iubitorilor de muzica, a ilustrat o celebrare colectiva a trairilor umane autentice. Proiectul independent a fost realizat integral din finantari private si din convingerea tinerilor organizatori ca Iasul merita si are nevoie de inca un reper pe harta culturala a tarii, asumat si desfasurat in timpul propriu.

Festivalul a operat in forma hibrida, aliniat la normele si reglementarile pandemice, iar concertele au beneficiat de participarea fizica a 30% din capacitatea salilor, respectiv 537 de spectatori in total in cele cinci seri de concerte. Transmisiunile video live ale evenimentelor pe platformele de socializare ale organizatorilor au avut peste 62.000 de vizualizari.

Ampla deschidere a activitatilor festivalului catre publicurile sale ofera convingerea ca muzica clasica poate rezona cu seturile de valori ale tinerelor generatii si ca este accesibila tuturor celor care au curiozitatea sa-si aplece atentia si urechea asupra ei.

Locatiile atipice in care s-au desfasurat concertele au starnit interesul publicului pentru oportunitatea de a se bucura de muzica clasica in contexte diverse: Catedrala Romano-Catolica din Iasi, Palatul Culturii, Aula Universitatii Tehnice „Gh. Asachi” si Aula Bibliotecii Central Universitare „Mihai Eminescu” din Iasi. Acompanierea muzicii cu un design de lumini original si cu proiectiile video reprezinta semnatura contemporana asupra intregii experiente de concert, definind astfel caracterul interdisciplinar si sincretic promovat la Classix.

In spatele cortinei

La doua zile dupa finalizarea festivalului, pe 20 martie, orasul Iasi a intrat in scenariul rosu, iar toate salile de spectacole au fost inchise pana pe 2 aprilie.

Patricia Butucel, director al festivalului, declara: „Le multumim sustinatorilor si partenerilor care au crezut in noi, ca aceasta initiativa privata sa poata sa se desfasoare si sa isi intinda aripile. Tot nu imi vine sa cred ce noroc am avut incat sa facem un alt festival safe, in plina pandemie. Insa pe cat de tare ma bucur si ma emotionez la ceea ce a fost, pe atat de mult ma mahnesc consecintele situatiei actuale asupra intregului sector cultural si al evenimentelor. O industrie oprita si lovita de mai bine de un an. Acum chiar mi s-a confirmat faptul ca respectarea normelor si a unor seturi de reguli poate fi solutia in a lasa lucrurile sa se intample. Publicul fizic (30%) a fost termoscanat, a stat distantat si cu masca, echipa noastra a fost testata covid, o parte avand deja vaccinul facut, iar artistii invitati au avut parte de 3 teste PCR. In ciuda tuturor obstacolelor, a meritat. Am vazut oameni fericiti: atat pe scena, cat si in sala, iar legat de echipa, nici nu mai vorbesc. Am avut si o vorba in prima zi „Voi va dati seama ce onorati suntem sa avem parte de stresul organizarii unui eveniment?”.

Pe scena

Conceptul acestei editii a reprezentat atemporalitatea si a fost ilustrat in tematicile concertelor si in programul acestora printr-o varietate impresionanta de opus-uri muzicale, solisti internationali, ansambluri si arii semantice – de la notiunea timpului in eternitate, la vernisaje muzicale, intalniri intre tango si jazz si pana la fuziuni sub egida lui Enescu.

Artistii invitati in cadrul editiei Classix 2021 au fost: Alexander Krichel (Germania) – pian, Rémi Jousselme (Franta) – chitara, Kristina Vocetková (Cehia) – violoncel, Milan Řehák (Cehia) – acordeon, Artio Trio (Austria): Christine Roider – violoncel, Johanna Estermann – pian, Judith Fliedl – vioara, precum si artisti romani: Filip Papa – violoncel, Andrei Chirila – vioara, Mihai Ailenei – clarinet si Dragos Cantea – pian. Prezenta artistilor internationali pe scenele festivalului a fost sprijinita de centrele culturale din Romania: Forumul Cultural Austriac, Centrul Ceh Bucuresti, Institutul Francez Iasi si Centrul Cultural German Iasi.

Printre compozitiile interpretate s-au enumerat: Olivier Messiaen: Quatuor Pour La Fin Du Temps, in premiera ieseana, Arvo Pärt: Spiegel im spiegel, George Enescu: Suita Nr. 2 pentru pian in re major, op. 10, Antonín Dvořák: Trio Nr. 4 in mi minor, op. 90 “Dumky”, precum si lucrari semnate Astor Piazzolla, Joaquin Turina, Ludwig van Beethoven, si Modest Musorgski.

Pe ecrane si in online

In cadrul festivalului a avut loc lansarea online a cartii „Un An Magic. Muzica clasica pentru fiecare zi” de Clemency Burton-Hill, tradusa de Ana Maria Onisei, prima carte de popularizare a muzicii clasice in Romania. Lansarea a fost moderata de Catalin Sava si i-a avut drept invitati pe Berti Barbera – muzician si publicist, Cristina Stanciulescu – jurnalist, Dragos Cantea – pianist concertist si Ana Maria Onisei – traducatoarea volumului si jurnalist, care mentioneaza: „A fost o onoare sa o pot traduce in limba romana si ca evenimentul de lansare al cartii sa se petreaca tocmai in timpul unui festival de muzica clasica cum este Classix, care isi propune acelasi lucru: sa vorbeasca despre muzica clasica pe limba noastra, a tuturor si sa o apropie de public.”.

Seria Classix-In-Focus a avut loc si la aceasta editie a festivalului cu doua panel-uri pe tema antreprenoriatului cultural nordic si a filosofiei pianelor Steinway & Sons. Invitati la aceste discutii au fost Gisle Daus – manager general al Steinway Piano Gallery Oslo, Anna Ranczakowska – lider al retelei scandinave Act-in-Art in Talinn si Eline Melgalvis – consilier cultural al Fundatiei Dextra a DNB Sparebankstiftelsen in Oslo. Cele doua panel-uri au fost realizate cu sprijinul Ambasadei Regatului Norvegiei in Romaniei si a Camerei de Comert Norvegiano-Romana.

„Printr-o adaptabilitate iesita din comun si cu scenarii fezabile in functie de toate culorile semaforului cultural, Classix 2021 a fost o binecuvantare de culoare galben-rosiatica. Ilustrand dragostea de cunoastere, aceasta nuanta cromatica ne-a ghidat spre noi culmi artistice sub conceptul atemporalitatii si renasterii. Classix militeaza pentru disciplina, respect reciproc, excelenta si inovare, demonstrandu-si in plina pandemie potentialul, devenind astazi o ampla experienta independenta a muzicii clasice din Romania.”, mentioneaza Dragos Cantea, pianist concertist si director artistic al festivalului.

Toate inregistrarile video ale concertelor si evenimentelor festivalului pot fi vizionate online pe pagina de Facebook a Classix Festival pana pe 15 aprilie.

Ce se intampla mai departe?

Titlul ultimului concert, Classix In Perpetuum, a oferit un mic indiciu asupra intentiei organizatorilor in perioada urmatoare. Povestea contemporana a aventurii clasice continua cu activitati si pe parcursul anului, debutul acestora fiind un apel de proiecte finantat cu sprijinul partenerului principal al proiectului, Kaufland Romania, apel ce urmeaza a fi lansat la finalul lunii martie.

Organizatorii isi propun pe aceasta cale sa extinda activitatile festivalului si in afara perioadei de desfasurare a editiilor, avand drept scop revitalizarea vietii culturale in mod constant.