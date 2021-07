Timpul de staționare gratuită în parcarea Spitalului Județean Suceava va scădea începând cu data de 1 august de la 30 de minute la 15 minute. Totodată, abonamentul de parcare pentru personalul spitalului crește de la 80 de lei la 100 de lei. Aceste modificări vor fi aprobate în ședința Consiliului Județean programată pentru data de 28 iulie. ” Propunerea de reducere a timpului de stationare este motivată de faptul că, prin acordarea unui timp de staționare de 30 minute se aglomerează parcarea. O parte din conducatorii auto care stationează în parcarea spitalului nu au interes strict de Spitalul Județean de Urgență ’’Sfântul Ioan cel Nou” Suceava, ci își rezolvă probleme personale la instituțiile din jurul spitalului. Un timp de stationare gratuit de 15 minute este suficient pentru preluarea pacienților extemați, ridicarea rezultatelor analizelor medicale sau alte situații care nu necesită o staționare mai mare de 15 minute. Solicitarea privind creșterea valorii abonamentului lunar este justificată de costurile de întretinere a echipamentelor de acces, precum și serviciile de întretinere a parcărilor și căilor de acces”, se menționează în expunerea de motive a proiectului de hotărâre.

