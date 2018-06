În perioada 21 iunie-5 iulie la Rădăuți și Rövershagen (Germania), Uniunea Populară Germană pentru Îngrijirea Mormintelor de Război (VDK e.V., filiala landului Mecklenburg-Vorpommern) organizează o Tabără școlară internațională de lucru la cimitirele militare.

Primarul municipiului Rădăuți, Nistor Tătar, informează că anul acesta, pentru prima dată, tabăra se va desfășura alternativ, prima parte la Rădăuți, iar a doua parte la Rövershagen (districtul Rostock), cu aceeași participanți – tineri germani și români. ”Ca în fiecare an, activitatea are loc in colaborare cu Colegiul „Andronic Motrescu”. La Rădăuți, tinerii vor îngriji atât parcelele de onoare din Cimitirul Central – română, germană și sovietică, cât și morminte din Cimitirul evreiesc. Având în vedere semnificația acestei acțiuni, care a devenit traditională la Rădăuți, unde mormintele de război sunt păstrate și îngrijite cu mare atenție, dl lt.-col. Christian Ziese, atașat militar, va participa la activitățile din ziua de 24 iunie ca reprezentant al Ambasadei R.F. Germania la București , fiind însoțit de către domnul Cristian Scarlat, șeful Reprezentantei VDK in Romania”, a subliniat Tătar.

Programul zilei de 24 iunie debutează la ora 10 la Templul Mare, unde va avea loc dezvelirea unei placi comemorative și lansarea cărții bilingve „Copilărie pierdută”.

Începând cu ora 12 la Cimitirul evreiesc vor avea loc lucrări de întreținere și aprinderea de candele iar la ora 14 sunt programate depuneri de coroane de flori la mormintele de război din Cimitirul central (parcela româna, germană, sovietică). Delegația se va deplasa apoi la Mănăstirea Putna. În acest context, atașatul militar al Ambasadei Germaniei va avea o întâlnire privată cu primarul municipiului Rădăuți, domnul Nistor Tatar.