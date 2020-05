Tinerii, copiii și profesorii din România se întâlnesc în online între 1-5 iunie pentru a sărbători Ziua Națională IMPACT, cel mai mare eveniment dedicat tinerilor de pretutindeni în varianta online. Sesiuni de găsire a soluțiilor, momente de inspirație și workshopuri practice sunt incluse în cele 5 zile ale evenimentului organizat de Fundația Noi Orizonturi împreună cu Lidl România.

„Ziua Națională IMPACT este despre a da glas tinerilor care se implică în comunități și care fac acest lucru an de an prin proiecte, activități de grup și întâlniri. În perioada COVID-19 tinerii din cluburile noastre IMPACT ne-au arătat că se poate să facem bine în comunitate chiar și de acasă”, declară Lidia Bondiuc, managerul rețelei naționale a cluburilor IMPACT unde peste 3000 de tineri construiesc anual proiecte în folosul comunității.

#CampioniiPlanetei, tinerii care au schimbat pandemia

Deși au stat acasă, tinerii, parte din cluburile IMPACT inițiate de Fundația Noi Orizonturi, au început să se implice în comunitățile lor chiar și de acasă. „Peste 5000 de ron au fost strânși de tinerii noștri prin campanii de donații și strângeri de fonduri pentru a fi oferite spitalelor din comunități. Mai mult, tinerii au făcut truse de ajutor pentru propriile familii, au construit viziere pentru medici, și-au plantat propriile răsaduri, s-au ajutat reciproc la teme sau au promovat turismul local”, continuă Lidia.

La nivel național există peste 200 de cluburi de inițiativă comunitară IMPACT organizate în interiorul școlilor, bibliotecilor sau diferitelor instituții. Coordonate de profesori, tinerii din cluburile IMPACT construiesc an de an proiecte în interiorul comunităților aflate în mediul rural sau urban. „#eusuntdeIMPACT pentru că aici am învățat să fiu schimbarea pe care vreau să o văd în lume”, declară unul dintre elevii participanți IMPACT, singurul program românesc preluat la nivel internațional de Word Vision International.

1-5 iunie – Evenimentul unde participă elevii și copiii

Cele 5 zile ale evenimentului Ziua Națională IMPACT includ o serie de sesiuni interactive și practice pentru toți tinerii, dar sunt așteptați și adulții pentru un plus de inspirație:

1 iunie se va desfășura live pe pagina de Facebook a Fundației Noi Orizonturi și va reuni „ campionii planetei – o parte din tinerii care ne-au demostrat în aceste luni importanța implicării și a solidarității fie că sunt din IMPACT sau elevi din toată țara. ”, declară Lidia Bondiuc. Tot în prima zi, elevii vor participa la sesiuni de găsire a soluțiilor pe teme ce țin de educație și sănătate.

Zilele de 2-5 iunie vor include workshopuri axate pe pasiuni, relații, stare de bine, marketing și îi vor ajuta pe tineri să se descopere, să socializeze și să inspire.

Toate subiectele abordate de tineri fac parte din Agenda 2030 aliniată de Fundația Noi Orizonturi la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă a Planetei. Tinerii sunt încurajați nu doar să participe la sesiuni online, ci să realizeze și o acțiune civică. Aceștia sunt încurajați să facă ziua de 1 iunie mai frumoasă pentru un copil aflat la nevoie în comunitatea lor.

Toate detaliile legate de participare și agenda completă pot fi găsite pe site-ul oficial al Fundației Noi Orizonturi: https://www.noi-orizonturi.ro/tineri/ziua-nationala-impact/

Despre organizatori

Fundația Noi Orizonturi are un istoric de 20 ani în educația pentru transformare, oferind programe de dezvoltare personală și de construire de abilități de viață care au ajuns la peste 50.000 de copiii și tineri. Am format în programe de lungă durată peste 1.500 de profesori, preoți, lucrători de tineret, care au înființat și condus peste 300 de Cluburi de Inițiativă Comunitară IMPACT în România. Mai multe informații despre Fundația Noi Orizonturi sunt disponibile pe www.noi-orizonturi.ro.

Lidl România este o companie internațională care din 2011 are promisiunea de a oferi zilnic românilor produse de cea mai bună calitate la cel mai bun preţ, direct de la producători, într-o largă varietate de sortimente. În calitate de companie internațională, Lidl România își asumă responsabilitatea – nu doar pentru un rezultat economic bun, ci și în raport cu resursele mediului înconjurător, în raport cu angajații, comunitățile în care sunt prezenți și mediul economic în care activează. Mai multe detalii pe www.lidl.ro