Tinerii de 18 ani care au merite deosebite vor primi certificat de fiu sau fiică a municipiului Suceava. Anunțul a fost făcut de primarul Ion Lungu. Pe lângă asta, cei care primesc titlul de cetățean de onoare vor trebuie să planteze câte un copac pe bulevardul principal cu o plăcuță pe care să fie trecut numele persoanei respective.

, 1.0 out of 10 based on 1 rating