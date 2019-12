Invatamantul dual este o oportunitate din ce in ce mai atractiva pentru tinerii din Romania. Multi dintre cei de liceu care doresc sa se califice intr-o meserie tehnica, aceasta varianta este extrem de atractiva. Tinerii care au terminat cel putin 10 clase au oportunitatea de a urma o clasa de invatamant dual, invatand chiar in cadrul unor perioade de practica, alaturi de specialisti din domeniu, cum sa practice diverse meserii.

Pot urma cursuri de instalator sanitar, de electrician sau chiar de reprezentant hotelier. In unele cazuri, tinerilor li se acorda si o bursa, dar si cazare sau alte oportunitati, pentru ca oferta sa fie una mai benefica.

Acesta este si cazul proiectului ENGIE. Gigantul energetic va investi in urmatoarea perioada peste 20 de milioane de euro pentru calificarea unui grup de peste 100 de tineri in domeniul electric.

De asemenea, statul a dat drumul din nou unui proiect educational extrem de interesant pentru tinerii care doresc sa profeseze in meserii tehnice.

Tinerii pot primi pana la 500 de RON bursa si cazare gratuita

Toti tinerii care se vor inscrie la astfel de clase de invatamant dual sau scoli de meserii, pot primi pana la 500 RON bursa, din care 300 RON vin prin finantare de la firmele partenere, in timp ce restul de 200 de la stat.

De asemenea, in cadrul firmelor mari care au nevoie de forta de munca si sunt dispuse sa isi califice oameni la locul de munca, pentru toti tinerii interesati, cazarea este gratuita. Pentru multi dintre tineri, sunt disponibile camine cu astfel de camere pentru cazare. 4 locuri in camera, un camin ultramodern si o bursa de 500 RON pe luna pentru a invata, pentru a-ti garanta practic un viitor profesional mai bun si mai stralucit.

Pentru acest an Ministerul Educatiei a scos un total de 52.000 locuri de invataman in astfel de scoli profesionale, iar acestea includ si clasele de invatamant dual. Cu toate acestea, 25% din ele au ramas inca neocupate.

Tinerii au ocazia de a profita de astfel de oportunitati anual. Spre exemplu, in cadrul unor asociatii patronale se pot inscrie o multime de tineri pentru a face practica in cadrul firmelor din domeniu. Astfel pot invata chiar de la sursa cum se lucreaza intr-un domeniu, capatand experienta si lucrand in acelasi timp alaturi de profesionisti.