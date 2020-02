La aproape un an de când a deschis primul campus de programare din România, Wild Code School obţine acreditarea prin Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC), cu avizul Ministerului Muncii şi al Ministerului Educaţiei. Astfel, absolvenţii cursurilor vor primi diplome de programatori, recunoscute atât în România, cât şi în statele membre UE.

La terminarea cursurilor, adică ȋn mai puțin de cinci luni, orice absolvent Wild Code School va putea da un examen format dintr-un test grilă si prezentarea unui proiect practic, supervizat de către o comisie formată din reprezentanţi ANC, având 700 de ore de curs efectuate. Cei cu studii superioare vor putea primi încadrarea de Programator de Sistem Informatic, iar cei cu studii medii, pe cea de Programator Ajutor. Acreditarea cursului este valabilă atât pentru limba română, cât şi pentru limba engleză. Astfel, cetăţenii străini, vor putea susţine examenul în engleză.

De asemenea, odată cu acreditarea cursului, aplicanţii pot beneficia de finanţare prin Creditul CEC “Investeşte în Tine”, parţial subvenţionat de către stat.

În acelaşi timp, absolvenţii Wild Code School vor fi eligibili pentru joburi la stat sau în diferite proiecte cu finanţare europeană, acolo unde, de regulă, se cere dovada unei formări profesionale acreditate de ANC.

“Wild Code School este un brand recunoscut în domeniul pregătirii de programatori, deja la nivel european avem campusuri în 24 oraşe. Peste 85% din absolvenţii noştri s-au angajat la scurt timp după finalizarea cursurilor, unii chiar înainte să termine. Dacă pentru firmele mici sau chiar şi pentru multinaţionale, este mai puţin importantă diploma şi pun accent pe competenţele practice ale aplicanţilor, sunt, însă companii care pun ca şi condiţie de angajare absolvirea unui curs acreditat de ANC. De aceea ne-am înscris pentru această acreditare, pentru ca elevii noştri să aibă acces la un număr cât mai mare de joburi, în structura pe care ei şi-o doresc”, a declarat Irina Dumitru, Bucharest Campus Manager Wild Code School.

O nouă serie de cursuri de webdeveloper din 9 martie

După obţinerea acreditării ANC, Wild Code School România pregăteşte deja cea de-a doua sesiune de cursuri. Aceasta va începe pe 09 martie şi se va termina pe 24 iulie. În cele patru luni şi jumătate, cursanţii vor avea program de luni până vineri, de la 9:00 la 18:00, cu 60 de minute pauză de masă. Cursurile sunt în system blended-learning, adică, pe lângă ce fac la clase, participanţii lucrează şi online, într-o platformă dedicată, iar orele se desfăşoară exclusiv în limba engleză.

Până atunci, pe 20 februarie, cei zece cursanţi Wild Code School din seria octombrie 2019, se pregătesc de absolvire. Pe lângă proba teoretică, ei vor avea de susţinut şi un proiect în care să pună în aplicare cunoştinţele dobândite, pentru un client real. Tinerii spun că se simt pregătiți atât pentru examen, cât și pentru angajare – cinci dintre ei deja şi-au găsit joburi full-time, iar unul are un internship plătit.

“Ȋnainte să vin la Wilde Code School am mai făcut un curs similar, dar mai scurt, e durat cam o lună, am ȋnvățat și acasă destul de mult. Dar nu m-am simțit pregătită să merg la interviuri și să ȋncep, efectiv, să lucrez. Acum nu mai am niciun fel de probleme, simt că pot să merg de mâine la muncă, oriunde. Și vreau să continui să ȋnvăț, să cresc. Domeniul ăsta chiar ȋți permite”, mărturisește Maria Marinescu.

Salarii atractive, încă din prima lună de muncă

În România, domeniul IT înregistrează cea mai mare creştere a cererii de specialişti, dar şi un deficit de aproximativ 15.000 de angajaţi. Pentru a atrage personal, companiile oferă salarii atractive, peste media din piaţă.

“Ȋn ultima lună am fost la 5,6 interviuri. Am vrut să văd cum arată piața, cum e vibe-ul ȋn cât mai multe companii și să am de ales ȋntre mai multe oferte. Nu m-am hotărât ȋncă unde mă voi angaja ȋnsă, deocamdată, pot să câștig ȋntre 3.000 și 4.000 de lei, doar pe baza lucrurilor pe care le-am ȋnvățat aici, la curs. Ȋn 3,4 ani vreau și o să pot să ajung la câteva mii de euro, ȋnsă pentru asta sunt conștient că trebuie să mă pregătesc ȋn continuare”, povestește Andrei Văruţ, cursant Wild Code School.

Un programator începător poate câştiga de la 700, 800 de euro, încă din prima lună de activitate. Iar după câţiva ani, poate ajunge la venituri de 3-5.000 de euro.

Înființată în 2014 de către Anna Stépanoff și Romain Coeur, Wild Code School este acum o rețea cu 24 de campusuri din Europa şi peste 2.000 de absolvenţi. Prin Wild Code School, cei doi fondatori au dori să adreseze o mare problemă a ultimilor ani: lipsa de web developeri. Rata de integrare profesională după terminarea cursurilor este de 90%.