TINNA LATINA (Maria Cristina Călin), și-a semnat de curând piesa de debut, “Tinna Latina” și in Turcia, la cel mai puternic canal de muzică, “Netd Müzik”.

Artista în vârstă de 21 de ani, a lansat de curând piesa de debut “Tinna Latina”, și deja se poate mândri cu 400.000 vizualizari într-un timp scurt, de asemenea se poate mândri și cu faptul că piesa a intrat și în topul Best of Week, de pe Apple Music, încă din prima săptămână de la lansare.

Piesa este realizată în studioul băieților de la Fly Project (Fly Records Music), piesă la care au contribuit: Tudor Ionescu, Dan Denes, Alin Onoiu și Harvis Cuni Padron.

Piesa “Tinna Latina” a devenit deja virală în mai multe țări și a fost semnată de curând și pe canalul de muzică nr. 1 din Turcia, Netd Müzik.

Tinna Latina este nepoata cunoscutului om de afaceri, Cristian Borcea. Acesta este unul din oamenii care au încurajat-o cel mai mult să facă muzică, datorită talentului pe care îl are.

În momentul de față, TINNA LATINA se poate bucura de un debut spectaculos în muzică, la doar 21 de ani reușește să facă performanță peste hotare și promite noi surprize, piese noi și colaborări internaționale.