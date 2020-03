Digitalizarea este o metoda de crestere a eficientei si vanzarilor, atat in lanturile de aprovizionare, cat si in cele de fabricare a tehnologiei necesare. Tehnologia de imprimare 3D este un exemplu de digitizare a industriei productiei de alimente. Se prevede ca imprimarea 3D va fi urmatoarea tehnologie alimentara care va avea impact si va aduce transformari mari in domeniul de echipamente bucatarie.

Ce este imprimarea alimentara 3D

Imprimarea alimentara tridimensionala, cunoscuta si sub denumirea de fabricarea pe straturi alimentare, este o posibila alternativa pentru revolutionarea prepararii alimentelor. Aceasta tehnologie isi propune sa produca alimente realizate personalizat strat dupa strat, fara instrumente specifice modelatoare sau interventie umana. Astfel tehnologia printarii 3D a alimentelor poate creste eficienta de productie si reduce costurile de fabricatie a produselor alimentare personalizate.

Imprimarea 3D este procesul de fabricare prin care se creeaza un obiect fizic dintr-un design digital. In timpul acestui proces, produsul este realizat strat cu strat. Tehnologia ofera posibilitatea de a proiecta si fabrica alimente care raspund nevoilor personale si corespund standardelor impuse, prin tiparirea cu materiale comestibile, bogate in elemente nutritive.

Mecanismul tiparirii 3D a alimentelor

Mecanismul tiparirii 3D a alimentelor se bazeaza pe cel existent la imprimantele cu jet de cerneala sau cu laser. Stiloul injector plaseaza stratul conform designului primit de la un computer. Stratul de jos se solidifica rapid pentru a putea construi mai multe straturi deasupra.

Personalizarea si fabricarea alimentelor

Tiparirea produselor alimentare vizeaza o strategie dirijata prin comenzi de la distanta, prin intermediul unei platforme de comert electronic. Consumatorii isi pot configura si tranzactiona modelele alimentare dorite si pot fabrica produsele fizice folosind o unitate de tiparire din apropiere. Acest lucru va avea ca rezultat o schimbare mare in lanturile de aprovizionare cu produse alimentare personalizate, reducand mult costurile de distributie si simplificand serviciile alimentare personalizate. Totodata, clientii vor avea mai repede produsele dorite.

Chocobot – prima imprimanta alimentara 3D

Un grup de studenti de la Institutul de Tehnologie Manipal, India, au realizat o implimanta 3D care foloseste ciocolata ca materie prime. Ei au numit acest instrument Chocobot.

Beneficiile imprimarii 3D a alimentelor