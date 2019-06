Între 22 și 24 iunie, pe esplanada Casei de Cultură din Suceava va fi organizat Tîrgul de Sînziene. Practic, va fi o expoziție cu vînzare la care vor participa cei mai cunoscuți meșteri populari din țară. Luni, 24 iunie, începînd cu ora 17.00, pe esplanadă va avea loc spectacolul folcloric „La Tîrgul de Sînziene”. Invitați vor fi Sorin Filip, Călin Brăteanu, Constantin Irimia, Vasile Ungureanu, grupurile „Dor” din Moara, „Noițele” din Bogdănești, „Dorul Șomuzului” din Hîrtop, „Copchilele de la Calafindești” și Taraful „Obcina”.

