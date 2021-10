Primarul Ion Lungu a înmânat titlurile de ”Cetățean de Onoare” al municipiului Suceava rectorului Universității ”Ștefan cel Mare”, Valentin Popa și prorectorului Mihai Dimian astăzi cu ocazia deschiderii noului an universitar. ”Am participat astăzi, 1 octombrie 2021, la deschiderea anului de studii la Universitatea “Ștefan Cel Mare” din Suceava (USV), unde am transmis mesajul municipalității și am oferit titlul de Cetățean de Onoare Rectorului USV Valentin Popa și Prorectorului USV Mihai Dimian, subliniind încă o dată activitatea celor doi în dezvoltarea universității noastre ce a stat la baza acestor decizii. Această dezvoltare continuă și cu deschiderea Facultății de Medicină din cadrul USV, care va contribui și la dezvoltarea municipiului în anii ce vor urma. Valul 4 al pandemiei este în plină desfășurare. Profitând de această ocazie am făcut un apel la vaccinare la adresa studenților și a cadrelor didactice. Trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a readuce rata de infectare la un nivel mai bun, astfel încât restricțiile impuse în oraș să fie cât mai mici, iar cursurile să se poată desfășura în format fizic”, a transmis Lungu.