Organizația TNL Rădăuți a fost prezentă pe parcursul acestui weekend la Școala de Vară a Tineretului Național Liberal. 10 membri din cadrul organizației au participat la eveniment.

În cadrul evenimentului au fost peste 1000 de tineri liberali care au socializat, au participat la workshop-uri, au urmarit cu interes sosirea președintelui României, Klaus Iohannis.

La Școala de Vară TNL am avut onoarea să îi avem alături de noi pe Președintele României, Klaus Iohannis; Președintele Partidului Național Liberal, Ludovic Orban; Președintele Tineretului Național Liberal Mara Mareș; Secretarul General al Partidului Național Liberal, Robert Sighiartau; Europarlamentarul Siegfried Mureșan și mulți alții.

Membrii din organizația TNL Rădăuți au participat la workshop-urile din cadrul Școlii de Vară TNL motivați de dorința de a învăța și a evolua în cariera politică pentru a fi schimbarea de care România are nevoie.

Cenușă Andrei-Mihai, Secretar General TNL Rădăuți:

„Școala de vară a Tineretului Național Liberal de anul acesta a fost un eveniment de o amploare foarte mare și au fost necesare eforturi extraordinare pentru o astfel de mobilizare. Am fost plăcut surprins să văd atât de mulți tineri liberali din toate regiunile țării, în același resort împărtășind aceeași doctrină și aceleași principii.

Succesul acestui eveniment demontrează încă o dată că suntem un partid liberal puternic, unit și că avem puterea de a aduce din nou România în normalitate în frunte cu actualul și viitorul Președinte al României, Klaus Iohannis.”

Chirilă Sebastian-Ioan, Prim-Vice Președinte TNL Rădăuți:

„Doresc să mulțumesc în primul rând Partidului Național Liberal și Tineretului Național Liberal pentru oportunitatea de a participa la un astfel de eveniment. Punctez buna organizare a evenimentului, dar și invitații deosebiți pe care am avut ocazia să-i cunoaștem.”

Deputat PNL Dumitru Mihalescul:

„Mă bucur să văd atâția tineri liberali implicați în politică. De când am intrat în politică am avut ca scop principal susținerea și formarea tinerilor și din acest motiv am și ajutat la constituirea organizației TNL-Rădăuți care se extinde pe zi ce trece.

Cred că atunci când un tânăr decide să se implice în viața politică și se înscrie într-un partid cu dorința de a juca un rol important în societate și a încerca să schimbe lucrurile în bine din interior, ar trebui să aibă în vedere următoarele lucruri: să se facă remarcat în partid prin competență, muncă, dedicație, bunăvoință și servicii aduse propriului electorat și să câștige inimile oamenilor prin bunăvoință și umanitate caldă, nu prin atacuri josnice și instigare la ură, iar în lucrul cu oamenii să arate întotdeauna cinste, onestitate, respect, să își asume greșelile și să încerce să le repare, să nu facă combinații nepotrivite și promisiuni deșarte. Astfel, vor avea toate șansele să contribuie la schimbarea României în bine. ”