TNL Rădăuți împreună cu deputatul PNL de Suceava, Dumitru Mihalescul, organizează cea de-a treia ediție DONATHLON, o acțiune în scop caritabil, după ce edițiile desfășurate anterior s-au desfășurat cu succes.

Donathlon Ediția a III-a va avea loc pe data de 7 August 2019 începând cu ora 08:00 la punctul de recoltare sânge din cadrul Spitalului Municipal Rădăuți.

TNL Rădăuți a transmis că în România, o persoană are nevoie de sânge la fiecare 3 secunde, în condițiile în care necesitatea de sânge este acoperită în medie, în proporție de 60% la nivelul întregii țări.

În momentul de față, doar sub 2% din populația țării donează sânge, comparativ cu situația la nivel european unde, în medie, peste 10% din populație donează sânge .

Conform unor studii, sângele unui donator poate salva până la 3 vieți . Pe lângă aceste trei vieți salvate, campania “ Donathlon – Donează din inimă pentru o inimă “ urmărește să ofere un sprijin unui caz umanitar prin folosirea bonurilor de masă obținute în urma donării de sânge plus donații în bani din partea grupului Organizația PNL Radauti, TNL Rădăuți și a deputatului Dumitru Mihalescul.

„Cazul umanitar pe care urmărim să-l sprijine acțiunea este cel al domnului Ciprian Sfichi, fostul polițist al Serviciului pentru Acțiuni Speciale din IPJ Suceava, rănit grav într-o misiune în luna decembrie a anului 2017. Având în vedere perioada îndelungată de spitalizare care a presupus eforturi financiare extreme din partea familie, precum și faptul că are nevoie în continuare de tratamente speciale și însoțitor permanent, s-a decis ca la cea de-a III-a ediție de “Donathlon – Donează din inimă pentru o inimă“ să fie sprijinit! Vă încurajăm pe toți cei binevoitori, să vă alăturați campaniei noastre!”, au transmis tinerii liberali din Rădăuți

Pentru a deveni donator de sânge trebuie să îndepliniți următoarele condiţii:

– Să aveți vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani!

– Greutate peste 50Kg!

– Puls regulat: 60 -100 bătăi/minut!

– Tensiunea arterială sistolică să fie între 100 şi 180 mmHg!

– Să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale!

– Femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală!

– Să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării!

– Să nu fii sub tratament pentru diferite afecțiuni: hipertensiune, boli de inimă, boli renale, boli psihice, boli hepatice, boli endocrine!

Donatorii nu trebuie să aibă sau să fi avut următoarele boli:

– Hepatită (de orice tip),

– TBC,

– Sifilis,

– Malarie,

– Epilepsie si alte boli neurologice,

– Boli psihice,

– Bruceloză,

– Ulcer,

– Diabet zaharat,

– Boli de inimă,

– Boli de piele: psoriazis, vitiligo,

– Miopie forte peste (-) 6 dioptrii,

– Cancer.

Înainte de a dona:

Dimineaţa înainte de recoltare puteţi consuma o cană cu ceai sau cafea, un mic dejun puţin consistent, legume, fructe.

Nu fumați înainte şi după donare cu o oră!

De asemenea, veniți la donare odihnit(ă) și nu după o noapte pierdută la serviciu sau în fața calculatorului !

Recomandări după donarea de sânge:

Repaus în sala de așteptare 15-30 minute (este foarte important repausul post donare pentru a evita lipotimia pe scări, pe holuri și rănirea donatorului);

Evitarea în următoarele 12 ore a efortului fizic intens, conducerea autovehiculelor, consumul de alcool, fumatul imediat.

Se recomandă multe lichide, iar regimul alimentar să fie bogat în proteine animale (ouă, carne).

Drepturile donatorilor:

După fiecare donare de sânge beneficiați de rezultatele analizelor de laborator: grup sanguin ABO și Rh, HLG (hemoleucograma) glicemie, Atg HBs, Ag/Ac HCV, Ag-Ac HIV1+2, Ac HTLV I+II, Ac –anti Treponema pallidum (bacteria care produce sifilis), ALT (transaminaza-enzima hepatica).