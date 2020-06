Comunicat de presă de la TSD Suceava. ”Un act de management performant presupune, în primul rând, o strategie, un plan „de bătaie”. Presupune existența a ceea ce se numește în termeni tehnici „to do list” – lista cu ceea ce este de făcut. Noi, tinerii din organizația TSD Suceava ne exprimăm surprinderea că după două mandate de președinte al CJ Suceava, dl Gheorghe Flutur nu a înțeles că acea „to do list” este de fapt Biblia administrației județene și sub nici o formă nu poate fi dată deoparte, în așteptare. Cu atât mai mult nu înțelegem de ce dl Flutur nu doar că nu face ceea ce trebuie să facă și poate să facă, dar se preocupă pentru atragerea de adepți spre ceea ce se numește „lista cu VISE” unde la loc de cinste e autostrada Nord-Sud pe care președintele oricărui CJ nu o poate decide sau face.

În timp ce dl. Gheorghe Flutur se pozează cu lopata în mână, cu sapa sau cu coasa, în costum popular călare pe cal sau punându-și blana de oaie pe el lângă diferite obiective care nu aparțin CJ Suceava, doar, doar să apară și el în presa, în tot acest timp drumurile județene se prezintă ca după război.

Domnule Flutur nu vă mai lăudați cu realizările altora, nu ne mai prezentați obiective care țin de alte instituții numai să zică lumea că faceți ceva!

Treceti la treabă domnule Flutur, ocupați-vă de județ!

Ați promis de atâtea ori că încep asfaltările pe drumurile județene, ați adus 2 utilaje, ați chemat presa, v-ați pozat și ați plecat, la fel cum au plecat și utilajele de acolo, rămânând drumurile neasfaltate.

În tot acest timp, de când ați revenit pe „tronul“ de la CJ nu v-am auzit niciodată spunând „am făcut”, în tot acest timp spuneți că „o sa faceți“, dacă o să aveți timp și pentru noi cetățenii. Prezentați-ne un singur obiectiv realizat de dumneavoastră, început de dumneavoastră după 2016 și terminat!

În caz că suita dumneavoastră de consilieri nu are curajul să vă spună adevărul despre starea drumurilor județene o facem noi, tinerii din TSD Suceava, cu speranța că vom vedea zilele următoare știri cu ceea ce s-a început a face și chiar s-a și terminat!

Vă oferim și câteva exemple de drumuri județene care au nevoie de intervenții urgente: DJ 208E Forasti, DJ 208C Vulturesti ,DJ 208 Patrauti ,DJ 208 A Liteni-Suceava,DJ 291 A Siret , DJ 178B Granicesti , DJ 178G Ciprian Porumbescu, DJ 178F Voitinel , DJ 208D Adancata -Hantesti , DJ 208 B Hantesti

George Șoldan, președinte TSD Suceava