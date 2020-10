Vara 2020 a fost cu totul altfel decat ne asteptam si nici toamna aceasta nu va fi ca altele… Cu toate acestea, am organizat si vom organiza cateva evenimente asteptate, marca “enduranch”.

In SEPTEMBRIE am sarbatorit Saptamana Europeana a Sportului (23 – 30 septembrie 2020) a treia oara (2018, 2019, 2020). Spatiul parcului privat Enduro Ranch a fost disponibil pentru organizarea de activitati sportive in aer liber de catre parteneri, sali de fitness, alte cluburi sportive, autoritati locale, firme, scoli si gradinite. Mai multe amanunte pe pagina dedicata

https://www.facebook.com/events/692614647994067

In OCTOMBRIE, pe 10 octombrie, organizam o actiune voluntara de ecologizare pentru domeniul public din satul in care este parcul nostru. Pe marginea drumului comunal „Strada Mitropolit Anastasie Crimca” din satul Pietrarie, comuna Barnova, judetul Iasi oamenii (ca doar nu animalele) au aruncat foarte multe gunoaie.

Asadar noi vom ecologiza zona afectata – domeniu public – pentru ca este in vecinatatea parcului dar mai ales pentru ca nici o padure nu merita sa sufere. Iar ca sa ne dea aer curat padurea insasi trebuie sa respire!

Amanunte pe pagina dedicata – https://www.facebook.com/events/611169736185264/

Nu puteam lasa luna NOIEMBRIE sa treaca fara a marca momentul nostru aniversar – 3 ani de la deschiderea singurului parc natural si de aventură off-road din Moldova, Enduro Ranch din Iasi. Anul acesta evenimentul va fi concentrat pe muzica rock insa pregatim si o parte EXPO cu motociclete adventure, masini de teren, ATV-uri, biciclete, echipamente specifice si multe altele. Detalii organizatorice despre „Molten Skin Underground Rock Festival – pandemical event” de sambata 7 noiembrie, se gasesc pe pagina dedicata –

https://www.facebook.com/events/787270495449088/

Tot in NOIEMBRIE, spre sfarsit, vom planta in parc puieti de frasin in special dar si de stejar, jugastru (specie de artar), tei sau salcam. Ajungem astfel la a cincea editie de „păduranch” (la fel ca in cazul activitatilor de ecologizare, organizam plantari cel putin o data pe an) si suntem mandri de acest lucru. Mai multe amanunte vom publica in curand pe website – www.enduranch.com – unde gasiti mereu informatii despre actiunile noastre.

Toate activitatile din parc se realizeaza cu respectarea reglementarilor legale in vigoare cu privire la situatia de pandemie in care ne aflam.

