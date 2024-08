Film Now te invită să te așezi confortabil în fața ecranului și să te răsfeți cu o colecție de pelicule pline de inspirație, umor și momente antrenante, alături de staruri de renume și povești care ating sufletul. În fiecare weekend din luna septembrie te așteaptă o experiență cinematografică memorabilă, cu titluri care vor cuceri atât inimile pasionaților de film, cât și pe cele ale telespectatorilor în căutare de divertisment și magie.

Pe 1 septembrie, Film Now a pregătit o producție explozivă Jaf cu clasă / Ocean’s 8 (2018), desprinsă din celebra serie Ocean’s, în care acțiunea gravitează în jurul unor femei talentate, interpretate de actrițe consacrate precum Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway, Mindy Kaling, Sarah Paulson, Awkwafina, Rihanna și Helena Bonham Carter. Debbie, sora faimosului Danny Ocean, iese din închisoare cu un plan îndrăzneț: să fure un colier de 150 milioane de dolari de la prestigiosul eveniment newyorkez Met Gala. Pentru a reuși, recrutează un grup de experte, printre care un bijutier, un hacker, un designer vestimentar și o actriță, folosindu-se de abilitățile și perspicacitatea lor pentru a realiza jaful perfect. Într-un mix de eleganță și ingeniozitate, echipa trebuie să depășească obstacole neprevăzute pentru a da lovitura vieții. Vor reuși ele să demonstreze că nimic nu este imposibil când mizele sunt atât de mari? Află răspunsul, duminică, începând cu ora 20:00.

Sâmbătă, 21 septembrie, de la ora 20:00, Film Now aduce pe micile ecrane o comedie captivantă și plină de peripeții: Un câine de legendă / Dog (2022). Briggs (Channing Tatum), un fost soldat american marcat de traumele din trecut, împreună cu Lulu, un câine rasa belgian malinois, la fel de încăpățânat și imprevizibil, pornesc într-o călătorie ce le va schimba destinele. Îmbarcați într-un Ford Bronco din 1984 și cu doar câteva zile la dispoziție, cei doi se avântă într-o cursă nebună de-a lungul coastei Pacificului în încercarea de a ajunge la timp la înmormântarea fostului îngrijitor al lui Lulu. Pe drum, tensiunile dintre om și patruped dau naștere unor momente pline de haz și emoție, transformând o simplă misiune într-o aventură de neuitat.

Vineri, 27 septembrie, de la ora 20:00, Film Now propune o poveste incredibilă despre curaj, ambiție și pasiune, inspirată din realitate: Luptând alături de familie / Fighting with My Family (2019). În rolul principal, Florence Pugh o întruchipează pe Paige, o tânără născută într-o familie de luptători profesioniști, care visează să se afirme în universul WWE. Alături de fratele ei Zak, protagonista trece prin numeroase încercări, învățând că drumul spre succes este mult mai dificil decât și-ar fi imaginat. Susținută de părinții săi, Ricky și Julia, care și-au dedicat viața wrestling-ului, Paige este nevoită să dovedească lumii întregi că, în ciuda unei personalități diferite, deține tot ce îi trebuie pentru a străluci în ring și dincolo de el. Filmul oferă o lecție valoroasă despre perseverență și forța legăturilor de familie, prin relatarea unor experiențe cu multe întorsături neașteptate.

Recomandarea serii de sâmbătă, 28 septembrie, de la ora 20:00, pe Film Now, este lungmetrajul Un bărbat pe nume Otto / A Man Called Otto (2022), o readaptare a bestseller-ului „Un bărbat pe nume Ove” scris de Fredrik Backman. Cu inegalabilul Tom Hanks în rolul principal și în regia lui Marc Forster, filmul ne dezvăluie un bărbat singuratic, morocănos și taciturn care, după pierderea soției sale, se simte lipsit de dorința și motivația de a trăi. Soarta însă îi rezervă o turnură surprinzătoare, odată cu mutarea unei familii tinere și energice în vecinătate. Întâlnirea cu Marisol îl provoacă să își regândească viața, conducând la o prietenie neobișnuită și profundă care va transforma complet lumea din jurul său și îl va ajuta să redescopere bucuria, iubirea și sensul existenței.

Abonații Digi TV care optează pentru pachetul Digital și aleg extraopțiunea Film Now, cu doar 3 lei/ lună au acces la o selecție de filme îndrăgite de public și laureate de juriile unor festivaluri de renume. Mai mult, odată activată extraopțiunea, programul Film Now poate fi urmărit și pe platforma Digi Online.

––––––––––––––––––––––

# Ocean’s 8: Jaf cu clasă

OCEAN’S 8 / 2018

Duminică, 01 septembrie, la 20:00

Regia: Gary Ross

Cu: Cate Blanchett, Anne Hathaway, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Mindy Kaling, Rihanna, Sandra Bullock, Sarah Paulson

–

# Dog. Un câine de legendă

DOG/ 2021

Sâmbătă, 21 septembrie, la 20:00

Regia: Reid Carolin, Channing Tatum

Cu: Channing Tatum, Ryder McLaughlin, Jane Adams

–

# Luptând alături de familie

FIGHTING WITH MY FAMILY/ 2019

Vineri, 27 septembrie, la 20:00

Regia: Stephen Merchant

Cu: Dwayne Johnson, Florence Pugh, Jack Lowden, Lena Headey, Nick Frost, Vince Vaughn

–

# Un bărbat pe nume Otto

A MAN CALLED OTTO/ 2022

Sâmbătă, 28 septembrie, la 20:00

Regia: Marc Forster

Cu: Tom Hanks, Rachel Keller