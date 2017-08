O adiere de vant, o ploaie usoara, zile din ce in ce mai racoroase. Asadar, la „timpuri noi”, proiecte noi! Fie ca amenajezi camera micului mester sau iti pregatesti casa de noul sezon, acum ai toate motivele sa vii la Brico Depot. Toamna aceasta se numara articolele de incalzire, materialele de constructii si produsele sezoniere, la cele mai mici preturi.

O casa calduroasa – cartea ta de vizita in noul sezon

Surprinde-ti invitatii in serile lungi de toamna cu un decor ce emana caldura si o atmosfera de basm. Semineul Alpina pozitionat in centrul living-ului si soba de bucatarie din teracota, unde prepari ca odinioara cele mai alese bucate, creioneaza design-ul rustic al casei tale, cu influente din proiectul „Nostalgii din casa bunicii”.

Condu-i in camerele de dormit, unde radiatoarele din otel cu 2 panouri si 2 convectoare ii invaluie in caldura placuta pe care o emana. Si nu uita! Pe noptiera asaza strategic noul catalog Brico Depot, valabil in perioada 2-28 septembrie, sursa de inspiratie in amenajarile si renovarile dedicate noului sezon: polistiren EPS 70 ignifugat pentru fatade, placi gips carton, tencuiala canelata si decorativa, gresie si faianta, ferestre PVC, radiatoare electrice, usi metalice de exterior – o parte din articolele ce garanteaza confort si o atmosfera calda in casa ta.

Produsele sezoniere – mandria oricarui mester

Pe rafturile din magazinele Brico Depot regasesti acum o gama de produse care ofera un farmec aparte toamnei: presa struguri, zdrobitor fructe, damigene, ce dau startul sezonului de recoltat. BricoSfat! Achizitioneaza si sistemul de depozitare Links si realizeaza propriul spatiu unde aduni cu sarguinta productia de anul acesta.

Si cum orice mester stie ca toamna este anotimpul propice toaletarii pomilor, completeaza-ti colectia de unelte de gradinarit cu foarfeca pentru crengi, fierastrau, tocator resturi vegetale, aspirator frunze si motosapa. Se anunta un sezon in plina forta!

Totusi, care sunt tendintele noului anotimp? Pasteluri, tonuri subtile, reflexii ce dau un nou aspect locuintei. Vino sa alegi nuanta preferata pentru locuinta ta la masina de mixat din magazinele Brico Depot din toata tara si bucura-te de o toamna in culori!

Fii BricoMester, alege preturi mici in fiecare zi si produse de sezon ce iti vin manusa!

