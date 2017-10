În județul Suceava, toate cele cinci spații temporare de stocare a deșeurilor sînt ilegale. Declarația a fost făcută la Radio Top, de șefa Comisariatului Județean al Gărzii de Mediu, Adriana Iordache. Spațiile de stocare sînt deschise din 2014 la Fălticeni, Rădăuți, Ilișești, Ipotești și Gura Humorului. Adriana Iordache a spus că acestea nu puteau fi folosite mai mult de un an, iar termenul a fost depășit fiindcă nu au devenit funcționale platformele ecologice de la Moara și de la Pojorîta.

