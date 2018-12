Din cauza timpului nefavorabil, Comitetul de Urgenţă al Asociaţiei Judeţene de Fotbal a decis să amâne toate partidele oficiale care ar fi trebuit să se mai dispute în 2018. În acest context, ultimele două etape din Liga a IV-a şi din campionatul de juniori Under 13, precum şi ultima rundă din campionatul de juniori Under 15 se vor disputa în primăvara anului viitor.

„Hotărârea a fost luată ca rezultat al discuţiilor avute cu reprezentanţii echipelor participante. În toate localităţile din judeţ suprafeţele de joc au avut de suferit din cauza timpului nefavorabil şi a ninsorilor din ultima perioadă, aşa că am luat această decizie din considerentul ca partidele respective să se poată desfăşura în condiţii optime. Aceste meciuri amânate vor urma să se dispute în debutul sezonului de primăvară, înainte de startul returului. Nu ne rămâne decât să sperăm că în luna martie condiţiile meteorologice vor fi mult mai favorabile fotbalului”, a declarat Ciprian Anton, preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava.