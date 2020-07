Aseară, la ora 21.00, la Secția de Boli Infecțioase Rădăuți nu mai era nici un pat liber, iar trei pacienți nu aveau unde să fie internați. Managerul unității medicale, Traian Andronachi, a mai spus într-o intervenție telefonică la Radio Top că în ultima vreme a început să crească numărul infectaților cu noul coronavirus. Conform domnului Andronachi, zilnic se fac analize pentru 60 de persoane, iar acestea sunt trimise la DSP Suceava și la Institutul Oncologic Iași. Referitor doar la testele trimise la Iași, acolo ajung 30-40 de teste pe zi. Managerul spune că dacă în săptămânile trecute se primeau două – trei rezultate pozitive, acum 30% din rezultate sunt pozitive. Conform domnului Andronachi, la nivel județean s-a stabilit ca la spitalul rădăuțean, care este spital suport COVID, să fie tratate în continuare cazurile ușoare și medii, și de aceea la unitatea medicală sunt aduși și acum pacienți de la Vatra Dornei, Câmpulung Moldovenesc, Gura Humorului și Fălticeni. Cazurile grave sunt tratate la Spitalul Județean Suceava.

