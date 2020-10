Toate școlile din Rădăuți și Mușenița vor intra în scenariul roșu de funcționare, cu învățământ exclusiv on-line. Astfel, prin Hotărârea nr. 55/26.10.2020 a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență au fost adoptate scenariile de funcționare pentru fiecare unitate de învățământ din municipiul Rădăuți și comuna Mușenița, începând cu data de 27 octombrie 2020.

Lista școlilor din cele două localități care intră în scenariul roșu de funcționare:

Nr. crt. Denumire unitate de învățământ (PJ) Scenariul stabilit în consiliile de administrație Observații 1 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BAINEȚ Scenariu roșu S3 Incidența mai mare de 3/1000 locuitori la nivel de unitate administrativ-teritorială 2 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „ION LOVINESCU” RĂDĂȘENI Scenariu roșu S3 3 CLUBUL COPIILOR RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 4 CLUBUL SPORTIV ȘCOLAR RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 5 COLEGIUL „ANDRONIC MOTRESCU” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 6 COLEGIUL NAȚIONAL „EUDOXIU HURMUZACHI” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 7 COLEGIUL TEHNIC RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 8 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT ”GRĂDINIȚA MAGICĂ” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 9 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „MICUL PRINȚ” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 10 GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT „PRICHINDELUL” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 11 GRĂDINIȚA „SF.MARIA” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 12 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „BOGDAN VODĂ” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 13 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DIMITRIE CANTEMIR” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 14 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GHEORGHE POPADIUC” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 15 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „MIHAI EMINESCU” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 16 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA ELISABETA” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 17 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SPECIALĂ „SF. STELIAN” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3 18 ȘCOALA POSTLICEALĂ SANITARĂ CENTRUL DE STUDII „ȘTEFAN CEL MARE ȘI SFÂNT” RĂDĂUȚI Scenariu roșu S3