Toate trecerile de pietoni din municipiul Suceava, de pe arterele principale, vor fi semaforizate și echipate cu surse de iluminat LED, a anunțat viceprimarul Lucian Harșovschi. ”Vom implementa și un sistem tip “undă verde”, ce va fi integrat printr-un sistem inteligent de management al traficului. Acesta va fi legat la un dispecerat, care va monitoriza și controla traficul rutier în vederea asigurării unui flux de vehicule constant și cu viteze de deplasare optime”, a explicat Harșovschi.

El a arătat că măsurile sunt luate pentru a crește siguranța pietonilor, pentru fluidizarea traficului și reducerea numărului de accidente rutiere.

Subiectul a fost dezbătut în ședința de Consiliu Local de astăzi, când a fost aprobat și bugetul investiției, valoarea totală a acesteia fiind de 10.648.629,42 lei.