Toboganele de la ștrandul din Ițcani al Primăriei Suceava rămân în continuare închise. Primarul Ion Lungu a declarat că potrivit reglementărilor apărute după ce s-a dat ștrandul în funcțiune, s-au încheiat două contracte, unul pentru servicii de efectuare a inspecției și întocmirea analizelor de risc în exploatare pentru toboganele din dotarea ștrandului și unul pentru întreținere ambele în volare totală de 34.480 de lei fără TVA. Din păcate, a spus Lungu, mai este de așteptat întrucât în România sunt doar două sau trei firme care face expertiză tehnică la tobogane și sunt extrem de solicitate. ”Sunt două trei firme în toată țara specializate în expertizarea toboganelor și sunt foarte aglomerate. Majoritatea toboganelor din țară sunt suspendate de la funcționare iar punerea lor în funcțiune trebuie făcută după aceste expertize”, a explicat Lungu.

