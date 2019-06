Venirea unul copil pe lume este cel mai frumos lucru care se poate intampla in viata unui cuplu. Odata cu emotiile si bucuria de a avea un copil, intervine si faptul ca parintii care au pentru prima oara un copil nu sunt pregatiti pe deplin de modul in care trebuie sa aiba grija de acesta. Pentru parintii care se afla la inceput de drum in viata bebelusului, iata cateva sfaturi care le pot fi de folos pentru ingrijirea acestuia.

Ajutorul de dupa nastere.

Primele momente din viata bebelusului

Luati in considerare faptul ca aveti cea mai mare nevoie de ajutor de la cei din jur exact dupa momentul nasterii. In timpul spitalizarii este bine sa discutatii cu specialistii in hranire si ingrijire a copilului nou-nascut. Multe spitale au astfel de specialisti care va pot invata cum sa incepeti alaptarea, cum sa spalati bebelusul sau sa il schimbati. Mai mult, rudele si prietenii doresc adesea sa fie de ajutor in aceste momente. Chiar daca nu sunteti de acord cu anumite lucruri, nu le respingeti experienta pentru ca singuri este posibil sa nu va descurcati mai ales cand se acumuleaza si oboseala.

Cum sa tii in brate un nou-nascut

Daca nu ati petrecut mult timp in jurul nou-nascutilor,trebuie sa stiti ca sunt foarte fragili. Iata cateva aspecte de baza pe care trebuie sa le retineti:

Spalati-va mainile sau folositi un dezinfectant de maini inainte de a schimba sau alapta copilul. Nou-nascutii nu au inca un sistem imunitar puternic, deci sunt expusi riscului de infectie. Asigurati-va ca toti cei care intra in contact cu bebelusul au mainile curate.

Sprijiniti capul si gatul bebelusului atunci cand il transportati si sustineti capul atunci cand purtati copilul in pozitie verticala sau cand va lasati copilul in jos.

Daca trebuie sa va treziti copilul, nu-l faceti prin miscari bruste. In schimb, puteti sa ii gadilati usor picioarele sau sa il mangaiati usor pe obraz.

Asigurati-va ca bebelusul este bine fixat in carucior sau in scaunul pentru masina.

Limitati orice activitate care ar putea fi prea aspra sau prea brusca.

Leganarea si felul in care linistiti bebelusul

Legarea, probabil una dintre partile cele mai placute in ingrijirea copilului, poate avea loc chiar din primele ore si zile dupa nastere, atunci cand parintii incep sa aiba o legatura profunda cu copilul lor. Pentru copii, atasamentul contribuie la cresterea lor emotionala care afecteaza, de asemenea, dezvoltarea lor in cresterea fizica.

Ce trebuie sa stiti despre scutece

Un alt aspect pe care trebuie sa il luati in considerare este faptul ca va trebui sa ii schimbati scutecul de mai multe ori pe zi. Inainte de a-l schimba, asigurati-va ca aveti tot ce va trebuie la indemana, astfel incat sa nu fie necesar sa va lasati copilul nesupravegheat in locul unde il schimbati. De cele mai multe ori pot aparea iritatii pe care le observati in timpul schimbatul scutecelor. Pentru a preveni sau vindeca o eruptie cutanata, aplicati unguent special pentru bebelusi si recomandat de medic. Intotdeauna amintiti-va sa va spalati bine mainile dupa ce ati schimbat un scutec. Cele mai multe eruptii se intampla deoarece pielea bebelusului este sensibila si devine iritat de scutecul umed.

Momentul in catre bebelusul trebuie sa faca baie

O baie de doua sau trei ori pe saptamana in primul an este recomandat pentru bebelusi. Curatarea mai frecventa poate duce la uscarea pe piele. Aveti la indemana urmatoarele lucruri inainte de a-i face baie celui mic.

un prosop moale si curat

sapun pentru copii si sampon

perie moale pentru a stimula scalpul copilului

prosoape sau paturi

un scutec curat

haine curate

Hranirea si impacarea copilului

Un nou-nascut trebuie sa fie hranit la fiecare 2-3 ore. Este posibil ca in unele cazuri nou-nascutii sa fie treziti la fiecare cateva ore pentru a se asigura ca mananca suficient. Sunati-l pe medicul copilului dumneavoastra daca constatati ca bebelusul nu pare interesat sa manance. Totodata trebuie sa intrebati si medicul de cand puteti incepe diversificarea.

Ce trebuie sa faceti pe timpul noptii

Ca un parinte la inceput de drum, s-ar putea sa fiti surprinsi sa aflati ca nou-nascutul doarme 16 ore pe zi/noapte sau chiar mai mult. Trebuie sa luati gustari rapide pentru ca nu stii niciodata cand se trezeste si trebuie sa il hraniti sau sa il adormiti la loc.

Nou-nascutii dorm in mod obisnuit pentru perioade de 2-4 ore dupa care se trezesc. Nu va asteptati sa dormiti toata noaptea pentru ca sistemul digestiv al copiilor este atat de mic incat are nevoie de hrana la fiecare cateva ore.

Cand va puteti astepta ca bebelusul sa doarma in timpul noptii? Multi bebelusi dorm in timpul noptii (intre 6-8 ore) la varsta de 3 luni, dar daca nu se intampla asta, nu este un motiv de ingrijorare. La fel ca adultii, bebelusii trebuie sa-si dezvolte propriile obiceiuri in ceea ce priveste somnul.

